Il decreto scuola ieri, 25 novembre, ha ricevuto l’ok della Camera. L’Aula ha approvato la questione di fiducia posta dal Governo sul decreto con 180 sì, 112. Oggi, 26 novembre, il voto finale.

La parola fine all’iter si avrà con la firma del presidente Mattarella e la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. La conversione in legge è prevista entro il 29 novembre. Il decreto 170 del 30 settembre 2026 ha ottenuto il primo sì del Senato venerdì scorso, 20 novembre, non senza polemiche.

Alunni stranieri: tetto del 30% e divieto di burqa

Ma quali sono le misure contenute nel testo del decreto scuola?

Tetto del 30% per classe : a decorrere dall’anno scolastico 2027/2028 , nelle classi prime della scuola primaria e secondaria gli studenti con cittadinanza non italiana privi di determinati requisiti di permanenza o frequenza pregressa (es. non nati in Italia o senza 2 anni di infanzia / 3 anni di scuola in Italia) non potranno superare il 30% del totale dei componenti.

: a decorrere dall’anno scolastico , nelle classi prime della scuola primaria e secondaria gli studenti con cittadinanza non italiana privi di determinati requisiti di permanenza o frequenza pregressa (es. non nati in Italia o senza 2 anni di infanzia / 3 anni di scuola in Italia) non potranno superare il 30% del totale dei componenti. Gestione degli esuberi e risorse : gli Uffici Scolastici Territoriali ripartiranno le iscrizioni eccedenti tra le scuole viciniori. Per le scuole in difficoltà nell’applicare il limite, viene istituito un Fondo di 3,4 milioni nel 2027 e 14,14 milioni annui dal 2028 per finanziare corsi extracurricolari di potenziamento dell’italiano

: gli Uffici Scolastici Territoriali ripartiranno le iscrizioni eccedenti tra le scuole viciniori. Per le scuole in difficoltà nell’applicare il limite, viene istituito un Fondo di e per finanziare corsi extracurricolari di potenziamento dell’italiano Percorsi di alfabetizzazione e supporto : in presenza di persistenti barriere linguistiche dei genitori stranieri, le scuole segnalano la situazione ai servizi sociali per l’attivazione di corsi gratuiti presso i CPIA. La mancata frequenza ingiustificata comporta sanzioni pecuniarie irrogate dal prefetto.

: in presenza di persistenti barriere linguistiche dei genitori stranieri, le scuole segnalano la situazione ai servizi sociali per l’attivazione di corsi gratuiti presso i CPIA. La mancata frequenza ingiustificata comporta sanzioni pecuniarie irrogate dal prefetto. Divieto di occultamento del volto: introdotto il divieto formale di partecipare alle attività scolastiche curricolari ed extracurricolari con il volto coperto o con modalità che impediscano l’identificazione, con relative sanzioni amministrative pecuniarie.

Nuovo Pei

Sostegno didattico e revisione del PEI : vengono introdotte significative modifiche al decreto legislativo n. 66/2017 e alla legge n. 104/1992 in materia di inclusione degli alunni con disabilità. Definizione e orari del PEI : il Piano Educativo Individualizzato (PEI) deve ora definire con adeguata motivazione il numero di ore di sostegno alla classe. I termini di redazione definitiva sono fissati entro il 15 ottobre per gli alunni già iscritti. Continuità didattica : nel passaggio tra anni di corso viene stabilito il principio di priorità per la continuità del numero di ore di sostegno e di assistenza all’autonomia e alla comunicazione assegnate. Semplificazione del GLO : il Gruppo di lavoro operativo per l’inclusione può approvare il PEI anche in assenza di una componente convocata se la mancata partecipazione rischia di bloccare i termini, e si autorizza lo svolgimento delle riunioni in modalità telematica sincrona.

: vengono introdotte significative modifiche al decreto legislativo n. 66/2017 e alla legge n. 104/1992 in materia di inclusione degli alunni con disabilità.

Educazione alla cittadinanza, Sidi, latino alle medie

Educazione alla Cittadinanza e Risorgimento : viene aggiornato l’insegnamento di “Cittadinanza e Costituzione”, prevedendo percorsi didattici e momenti celebrativi dedicati al Risorgimento, all’Unità nazionale, all’inno di Mameli, alla bandiera tricolore e all’evoluzione della storia europea.

: viene aggiornato l’insegnamento di “Cittadinanza e Costituzione”, prevedendo percorsi didattici e momenti celebrativi dedicati al Risorgimento, all’Unità nazionale, all’inno di Mameli, alla bandiera tricolore e all’evoluzione della storia europea. Servizi digitali SIDI e innovazioni didattiche Digitalizzazione amministrativa : vengono stanziati 14 milioni di euro per il biennio 2026-2027 per realizzare un programma biennale di sviluppo dei servizi digitali all’interno del sistema SIDI, inclusa una piattaforma unificata per la programmazione e valutazione delle scuole. Insegnamento del latino : Introduzione del latino quale insegnamento facoltativo a partire dal secondo anno della scuola secondaria di primo grado. Fondo incentivo alla formazione docenti (comma 3) : Per incentivare la formazione continua del personale docente di ruolo, si istituisce un fondo dedicato con una dotazione di 40 milioni di euro nel 2026 e 85 milioni di euro annui per il 2027 e 2028 .



Mini doppio canale

Proroghe per il sostegno e abilitazioni : esteso al 30 giugno 2027 il termine per conseguire la specializzazione sul sostegno attraverso i percorsi di formazione attivati dall’INDIRE, in affiancamento a quelli universitari ordinari.

: esteso al il termine per conseguire la specializzazione sul sostegno attraverso i percorsi di formazione attivati dall’INDIRE, in affiancamento a quelli universitari ordinari. L’Aula del Senato ha approvato l’emendamento al decreto Scuola che rende strutturali le immissioni in ruolo dalla prima fascia delle Graduatorie provinciali per le supplenze (GPS). Dal 2027/28 la procedura non riguarderà più solo il sostegno, ma anche i posti comuni.

Libri digitali

il centrodestra ha trovato la sintesi sul libro di testo digitale. Il vicepresidente della Camera Fabio Rampelli, di Fratelli d’Italia, ha confermato la presentazione di un ordine del giorno unitario che ha ridisegnato l’adozione dell’ebook nelle scuole. Per lui è stato “un grande risultato di sintesi” tra le posizioni dei partiti di maggioranza, raggiunto senza mettere a rischio il Dl scuola.

L’ordine del giorno ha rinviato al primo provvedimento utile l’esclusione delle scuole primarie dall’adozione del libro digitale. La scelta ha tenuto conto anche dell’accordo tra il ministero dell’Istruzione e del Merito e gli editori per alleggerire il peso dello zaino, considerato che alle elementari i libri sono già gratuiti. Un punto che ha rassicurato famiglie e bambini, e anche le filiere industriali coinvolte.

Per la scuola secondaria di primo grado, l’entrata in vigore dell’ebook è stata subordinata alla valutazione preventiva di una commissione di esperti, da istituire con provvedimento del Ministero. Il suo compito sarebbe stato verificare l’efficacia della misura e il suo impatto cognitivo, relazionale, didattico e pedagogico. La commissione avrebbe dovuto anche individuare le modalità di applicazione oppure soluzioni alternative per ridurre il costo dei libri di testo.

Stop alla distinzione tra licei e tecnici

Nel provvedimento, l’intervento sulla distinzione tra licei, tecnici e professionali riguarda principalmente la ridefinizione nominalistica degli indirizzi e la riorganizzazione dei quadri orari per garantire maggiore omogeneità curricolare.

Il cambio di denominazione (“Licei tecnologici” e “Licei professionali”)

Si introduce un cambio formale di denominazione per gli istituti del secondo ciclo: