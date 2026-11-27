Un nuovo caso di armi portate a scuola dagli studenti. Stavolta, però, non si tratta di coltelli, ma di un’arma da fuoco, precisamente una “pistola calibro 22”, rinvenuta “nello zaino, col colpo in canna”. A riferire i fatti è Milano Today, secondo cui “un ragazzo di 22 anni, italiano, è stato arrestato con l’accusa di detenzione e porto illegale di armi comuni da sparo nella mattinata di mercoledì 26 novembre”. A bloccarlo sono stati i carabinieri, e per i giovane “sono scattate le manette davanti al cancello di scuola”.

“Tutto è successo prima dell’inizio delle lezioni all’istituto milanese” si legge nell’articolo, che fornisce altre informazioni sull’arresto. “A fermarlo sono stati i militari della compagnia Porta Magenta. L’intervento, come spiegato dagli investigatori, è scattato anche grazie alla segnalazione della direzione scolastica, avvertita da alcuni studenti: nei giorni precedenti il ventiduenne aveva manifestato l’abitudine di andare a scuola armato. Sono stati i compagni a far partire la catena che ha portato al blitz”.

“Poche ore dopo le perquisizioni sono state estese all’abitazione e all’auto del giovane”, riporta ancora Milano Today. “I carabinieri hanno trovato e sequestrato un secondo revolver, calibro 32, munizioni di vario calibro, 9,1 grammi di polvere da sparo e due giubbotti antiproiettile completi di placche balistiche.Il ventiduenne”, conclude la testata, “è stato portato nel carcere di San Vittore, a disposizione dell’autorità giudiziaria”. Tanta paura, insomma, ma per fortuna nessuna conseguenza.