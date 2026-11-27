Una madre resta sulla porta del nido perché non ha capito a che ora tornare a prendere il figlio. È da una scena come questa che parte Dafne Guida, pedagogista, presidente e direttrice generale della cooperativa sociale Stripes, nel suo intervento pubblicato su Domani il 26 novembre, giorno del voto finale sul decreto scuola. Da anni Guida lavora nei servizi educativi e affianca dirigenti e insegnanti come consulente pedagogica. La sua lettura del decreto nasce da ciò che accade ogni giorno nei nidi, nelle scuole e nei colloqui con le famiglie.

Che cosa succede dopo le iscrizioni

Dal 2027/28 il decreto introduce nelle classi prime della primaria e della secondaria un limite del 30 per cento per gli alunni con cittadinanza non italiana che rientrano nei criteri previsti per ciascun grado. Se le domande di iscrizione impediscono di rispettare il limite, spetta agli uffici scolastici territoriali organizzare la distribuzione tra scuole vicine. Guida riconosce la difficoltà di insegnare in una classe in cui molti alunni faticano a comprendere le consegne. La sua obiezione riguarda ciò che accade dopo le iscrizioni. Quali strumenti avrà l’insegnante della scuola che li accoglierà? Da qui la richiesta di investire nell’italiano L2, nella formazione dei docenti e nella mediazione interculturale.

L’italiano si impara anche fuori dall’aula

Il lavoro di Stripes offre un esempio concreto. A Busto Garolfo, con il progetto Famiglie del mondo, due mediatrici interculturali hanno tenuto corsi di italiano L2 per donne straniere, con uno spazio per i bambini. La possibilità di portare con sé i figli incide sulla possibilità stessa di frequentare. Nel suo intervento Guida propone corsi con orari compatibili con il lavoro delle madri, una collaborazione più stretta tra scuole e CPIA e occasioni in cui genitori e figli possano imparare insieme. Il nido, la biblioteca e il cortile della scuola sono anche luoghi in cui usare l’italiano nelle relazioni di ogni giorno.

Un anno per preparare l’accoglienza

«La mia posizione è critica. Voglio comunque avere fiducia», scrive Guida. Prima che la soglia si applichi c’è ancora un anno per orientarne l’attuazione verso l’accoglienza. Per questo chiede al Ministero di aprire il lavoro alla comunità educante e indica il contributo che possono dare le cooperative sociali. Nei servizi che gestiscono incontrano famiglie con cui le scuole faticano a entrare in contatto e hanno esperienza nel costruire percorsi di sostegno linguistico e mediazione. Coinvolgerle fin d’ora è, nella prospettiva di Guida, un modo per dare concretezza all’articolo 34 della Costituzione, secondo cui «la scuola è aperta a tutti».