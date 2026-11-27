Chiusa l’occupazione, al liceo Montale di Roma, si apre la fase dei provvedimenti disciplinari. Gli studenti coinvolti sarebbero circa 150, ma il dato non è ufficiale e circola soltanto tra alunni e docenti. Dopo settimane di tensioni e proteste, la partita si sposta così sul piano delle sanzioni e il caso diventa anche politico.

Consigli disciplinari al via

I singoli consigli disciplinari partiranno il 27 novembre e saranno loro a decidere le eventuali sanzioni. Le ipotesi sul tavolo comprenderebbero sospensioni fino a 15 giorni oppure un voto basso in condotta. Una prima tranche di circa dieci riunioni è già in calendario, poi toccherà agli altri studenti, in una sequenza di incontri che potrebbe incidere sul clima interno all’istituto. Alcuni studenti sarebbero inoltre stati denunciati: in un commento sui social il dirigente Francesco Rossi ha parlato di trenta denunce, dato che resta tuttavia da verificare.

Il braccio di ferro con il dirigente

Come riporta Repubblica, tutto era cominciato il 10 novembre, quando la scuola era passata nelle mani degli studenti dopo un confronto acceso con il preside, anch’egli bersaglio della mobilitazione, insieme al caro-vita e alle politiche del governo. Rossi si era barricato in presidenza dopo essere entrato dalla finestra, ma alla fine ha dovuto cedere e l’occupazione è proseguita fino alla conclusione. Sui social, a chi lo definiva un eroe, ha risposto: “Non sono un eroe, ma un padre di famiglia di 1.800 studenti, di tutti”, rivendicando la difesa del diritto allo studio dell’intera comunità scolastica.

Le reazioni della politica

Nei giorni scorsi, finita l’occupazione, l’istituto è stato visitato da esponenti di Fratelli d’Italia, tra cui il presidente romano del partito Marco Perissa, la responsabile Scuola Laura Marsilio e il consigliere capitolino Federico Rocca, in un sopralluogo documentato da una foto sui social. Il Partito democratico romano, con il segretario Enzo Foschi e la responsabile Scuola Silvia Cannizzo, ha definito “inaccettabili” i provvedimenti contro chi ha partecipato a manifestazioni e occupazioni per chiedere più risorse alla scuola pubblica e denunciato un atteggiamento “intimidatorio”, aggiungendo: “Non vorremmo che in queste scelte pesi la vicinanza politica al governo”. I dem hanno chiesto ai propri parlamentari di intervenire e stanno presentando interrogazioni. Resta ora da capire se prevarrà la linea punitiva o se si aprirà uno spazio per ricucire la frattura tra studenti, docenti e dirigenza.