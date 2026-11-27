Che cosa cambia per chi insegna italiano e per le famiglie interessate dal tetto del 30%. FeNSIR chiede mediatori culturali in tutte le scuole, anche in rete.

Il 26 novembre la Camera ha approvato in via definitiva la conversione del decreto-legge 170/2026 con 142 voti favorevoli, 112 contrari e 4 astenuti. Al Senato i proponenti hanno ritirato i tre emendamenti sulle assunzioni degli insegnanti di religione cattolica. L’Aula ha invece respinto l’emendamento 9.38, che chiedeva di cancellare il cambio di nome degli istituti tecnici e professionali.

Docenti di religione, ritirati i tre emendamenti

Gli emendamenti 7.81, a firma Bucalo, Pogliese e Russo, e 7.82, a firma Sbrollini, proponevano di portare la quota dei posti di ruolo dall’attuale 70% all’80% dal settembre 2027, al 90% dal 2028 e al 95% dal 2029. Estendevano inoltre agli anni scolastici 2027/28 e 2028/29 la misura speciale sulle assunzioni. L’emendamento 7.83 di Paganella, nella versione riformulata, prevedeva la proroga per il solo 2027/28. Tutti e tre sono stati ritirati in Commissione al Senato il 17 novembre. Resta quindi il 70% dei posti complessivamente funzionanti previsto dalla legge 186/2003 per determinare l’organico di ruolo.

“Chi insegna religione con un incarico annuale può ritrovare a settembre la stessa scuola, le stesse classi e la stessa incertezza”, osserva Giuseppe Favilla, segretario generale FeNSIR. “È per questi colleghi che FeNSIR e SAIR chiedono di ampliare i posti di ruolo e di dare regolarità ai concorsi. Il prossimo provvedimento sulla scuola deve ripartire da qui”.

Con la A-11 potrò insegnare italiano in un liceo tecnologico?

L’articolo 9 assegna ai tecnici il nome di “licei tecnologici” e ai professionali quello di «licei professionali», conservando i rispettivi ordinamenti. Sul piano delle cattedre il cambio di nome è formale. Una modifica sostanziale riguarda invece l’orario dei tecnici. A parità di ore complessive nell’area di indirizzo flessibile, aumentano quelle assegnate agli insegnamenti di indirizzo e diminuiscono quelle che la scuola può destinare alla propria progettazione.

Chi è abilitato nella A-11 (A011), Discipline letterarie e latino, può già insegnare lingua e letteratura italiana, per esempio al liceo linguistico e allo scientifico ordinario. Se la cattedra di italiano di un ex istituto tecnico è attribuita ad AS12, la parola “liceo” non dà un nuovo titolo per occuparla. Contano la classe cui è assegnato il posto e i titoli del docente, comprese le eventuali corrispondenze riconosciute dall’abilitazione conseguita. Il decreto non unifica A-11 e AS12. Il precedente accorpamento ha riguardato le ex A-12 e A-22, con AS12 come codice per il secondo grado.

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