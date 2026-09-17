Assicurazione sanitaria, è possibile richiedere il rimborso per un intervento chirurgico eseguito qualche mese fa?

L’assicurazione sanitaria integrativa gratuita destinata al personale della scuola, varata lo scorso 10 settembre, sembra aver conquistato il mondo della scuola. La scadenza per aderire è stata fissata al 20 settembre. Gli esperti di normativa scolastica di Tecnica della Scuola hanno spulciato le linee guida della misura, per approfondirne i vari aspetti e chiarirne il funzionamento.

Quali sono davvero le tutele, i servizi e le modalità di partecipazione alla misura? E quali sono gli accorgimenti da mettere in atto per usufruirne al meglio? Ne abbiamo parlato in diretta con Attilio Varengo, segretario nazionale della Cisl Scuola.

È possibile richiedere il rimborso per un intervento chirurgico eseguito privatamente qualche mese fa?

A questa domanda l’esperto ha risposto: “No. La polizza non è retroattiva e copre solo le prestazioni eseguite dopo l’attivazione ufficiale. Inoltre, la procedura richiede di contattare preventivamente la centrale operativa per autorizzare l’assistenza diretta o indiretta”.

Le risposte della diretta

(52:00) ​​Questa assicurazione base potrebbe essere implementata per usufruire di ulteriori benefici?

(54:15) ​​Ricercatori universitari con contratto a tempo determinato?

(54:45) Chi si assicura può continuare ad usufruire comunque del SSN?

(56:20) ​​Per eventuali esami strumentali bisogna sempre avere la prescrizione specialistica?

(57:15) La polizza può essere estesa ad un familiare?

(58:48) ​​Un docente può usufruire dell’assicurazione pervisite nella regione in cui lavora non avendo la residenza?

(59:00) Quanto tempo intercorrerà tra l’adesione al MIM e l’attivazione vera e propria della polizza?