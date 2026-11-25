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Mancano poche ore all’approvazione del Decreto Scuola, su cui il governo Meloni ha posto la questione di fiducia, con voto alla Camera dei Deputati a partire dalle 18.00. Un percorso articolato, quello del provvedimento, che non ha risparmiato “strappi” in seno alla maggioranza, con Forza Italia e Fratelli d’Italia giunti ai ferri corti sull’emendamento relativo ai libri di testo digitali.

La frattura negli ultimi giorni è stata ricomposta, e sul voto finale non dovrebbero esserci sorpese. Al di là delle alchimie politiche, cosa cambia per il personale scolastico con il nuovo decreto? Quale sarà l’impatto concreto per i lavoratori, e che tipo di interventi sono stati apportati in fase di conversione? Qual è il giudizio dei sindacati, alla vigilia di un’altra sfida importante, quella della legge di bilancio 2027?

A rispondere a queste e a molte altre domande dei docenti, nel corso della nuova puntata de La Tecnica risponde Live – che sarà trasmessa oggi, mercoledì 25 novembre, a partire dalle 16.00 – sarà Attilio Varengo, segretario nazionale di Cisl Scuola. La trasmissione sarà visibile sul nostro canale YouTube, sulla nostra pagina Facebook e sul nostro portale www.tecnicadellascuola.it.