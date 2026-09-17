Registrati
Diretta video

Primo piano | Le notizie principali

guarda
Docenti
17.09.2026

Assicurazione sanitaria docenti, viene finanziata sottraendo risorse al (FIS) o al fondo di funzionamento ordinario delle scuole?

Redazione
Google Logo Aggiungi come fonte preferita su Google
Indice
È vero che questa assicurazione viene finanziata sottraendo risorse al Fondo di Istituto (FIS) o al fondo di funzionamento ordinario delle scuole?
Le risposte della diretta

L’assicurazione sanitaria integrativa gratuita destinata al personale della scuola, varata lo scorso 10 settembre, sembra aver conquistato il mondo della scuola. La scadenza per aderire è stata fissata al 20 settembre. Gli esperti di normativa scolastica di Tecnica della Scuola hanno spulciato le linee guida della misura, per approfondirne i vari aspetti e chiarirne il funzionamento.

Quali sono davvero le tutele, i servizi e le modalità di partecipazione alla misura? E quali sono gli accorgimenti da mettere in atto per usufruirne al meglio? Ne abbiamo parlato in diretta con Attilio Varengo, segretario nazionale della Cisl Scuola.

È vero che questa assicurazione viene finanziata sottraendo risorse al Fondo di Istituto (FIS) o al fondo di funzionamento ordinario delle scuole?

A questa domanda l’esperto ha risposto: “No, non viene effettuato alcun taglio ai fondi delle scuole né al FIS. La misura è finanziata con 80 milioni di euro all’anno per un quadriennio (320 milioni totali). Nella legge di bilancio per il 2025, le risorse per il fondo di funzionamento delle scuole sono state incrementate proprio dell’importo necessario alla copertura della polizza per evitare che tali somme andassero in economia al MEF. I parametri di finanziamento ordinario delle scuole (DM 834/2015) rimangono inalterati”.

Le risposte della diretta

(52:00) ​​Questa assicurazione base potrebbe essere implementata per usufruire di ulteriori benefici?

(54:15) ​​Ricercatori universitari con contratto a tempo determinato?

(54:45) Chi si assicura può continuare ad usufruire comunque del SSN?

(56:20) ​​Per eventuali esami strumentali bisogna sempre avere la prescrizione specialistica?

(57:15) La polizza può essere estesa ad un familiare?

(58:48) ​​Un docente può usufruire dell’assicurazione pervisite nella regione in cui lavora non avendo la residenza?

(59:00) Quanto tempo intercorrerà tra l’adesione al MIM e l’attivazione vera e propria della polizza?

Attilio Varengo (Cisl Scuola)Polizza Sanitaria

Assicurazione sanitaria, la polizza è compatibile con altre private già stipulate dal lavoratore?

Assicurazione sanitaria docenti, quale differenza con l’assicurazione annuale con le scuole? Risponde l’esperto

Assicurazione sanitaria: perché c’è chi non riesce ad accedere? Una volta iscritti si può recedere? Le risposte di Varengo (Cisl Scuola)

Assicurazione sanitaria integrativa gratuita: tutele, servizi e modalità per il personale scolastico – Rivedi la diretta con Attilio Varengo

Gps 2026, domande tra gennaio e febbraio? Ecco cosa è emerso dall’incontro al Mim, parla Varengo (Cisl Scuola)

Non sei ancora un utente TS+?

Registrati gratuitamente in pochi passi per ricevere notifiche personalizzate e newsletter dedicate

REGISTRATI

I nostri Corsi

Assicurazione sanitaria, la polizza è compatibile con altre private già stipulate dal lavoratore?

Sara Adorno

Eccelle nelle materie d’indirizzo ma viene bocciata, TAR: la scuola avrebbe dovuto tener conto dei traumi personali dovuti ai tentativi di contatto della madre biologica

Lara La Gatta

Assicurazione sanitaria docenti, viene finanziata sottraendo risorse al (FIS) o al fondo di funzionamento ordinario delle scuole?

Redazione

Malori in mensa, quasi cento casi di intossicazione nel bresciano. Sospetta salmonella, “nove ricoveri in pediatria”

Redazione
vai alla ricerca avanzata