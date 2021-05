Decreto Sostegni bis: le regole sulle prossime assunzioni di docenti

Nell’ampia intervista che proponiamo ai lettori, con Marco Campione, esperto di politiche scolastiche, passiamo in rassegna le norme più importanti contenute nel decreto legge Sostegni bis di cui si attende ancora la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Il decreto prevede l’assunzione in ruolo dal settembre prossimo di più di 45mila docenti provenienti dal concorso straordinario e dalle Graduatorie di Merito di precedenti concorsi.

Una piccola quota (3mila insegnanti) riguarda il concorso per le classi STEM che si svolgerà durante l’estate prossima.

Altri 15-18 docenti saranno assunti tramite le GPS: si tratta dei docenti collocati in prima fascia che hanno maturato almeno tre anni di servizio.

Nel corso dell’intervista si parla anche delle criticità del provvedimento e si fanno alcune previsioni su cosa potrebbe accadere nel corso del passaggio del decreto in Parlamento.

