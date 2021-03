Decreto Sostegni in Gazzetta Ufficiale. Stanziati 150 milioni di euro per le attività estive

Decreto Sostegni in Gazzetta Ufficiale. Stanziati 150 milioni di euro per le...

Il Decreto Sostegni approvato venerdì 19 marzo dal Consiglio dei Ministri è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del giorno 22 come decreto legge numero 41.

Il provvedimento consta di 43 articoli, tre dei quali (31,32 e 33) sono espressamente dedicati alla scuola e all’Università.

L’articolo 31 riguarda “Misure per favorire l’attività didattica e per il recupero delle competenze e della socialità delle studentesse e degli studenti nell’emergenza COVID-19”, il 32 concerne il “Completamento del programma di sostegno fruizione delle attività di didattica digitale per le Regioni del mezzogiorno” mentre il 33 delinea le “Misure a sostegno delle Università, delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e degli enti di ricerca”.

Una delle misure più importanti è contenuta nell’articolo 31 e stanzia 150 milioni di euro per la realizzazione di attività educative che possa fare da “ponte” fra la chiusura di questo anno scolastico e l’avvio del prossimo.

A questo tema è dedicata una nostra ampia intervista a due esperti, Raffaele Iosa e Massimo Nutini, che formulano anche diverse proposte sulle modalità di impiego delle risorse.

