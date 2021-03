Decreto Sostegni: le norme su scuola e università [PDF]

Nella Gazzetta ufficiale del 22 marzo è stato pubblicato il testo definitivo del decreto legge n. 41 approvato il 19 marzo dal Consiglio dei Ministri.

Già abbiamo detto che il provvedimento contiene 2 articoli dedicati espressamente alla scuola e uno riguardante l’Università.

A breve il decreto sarà trasmesso al Parlamento che dovrà convertirlo in legge entro il 21 maggio.

E’ molto probabile che nel passaggio parlamentare (l’esame inizierà al Senato) il provvedimento subisca qualche modifica.

Molto probabilmente la Lega tenterà di far inserire una norma che cancelli o che almeno limiti in qualche modo l’istituto del vincolo quinquennale per docenti e DSGA previsto dalla legge 159/2019.

Forza Italia e Italia Viva sono invece già al lavoro per fare in modo che anche per le scuole paritarie vengano stanziate le risorse necessarie per realizzare attività-ponte nel periodo estivo.



In allegato PDF della parte di decreto relativa a scuola e università

