Decreto Sostegni, risorse anche per tamponi e termoscanner

Il D.L. 22 marzo 2021, n. 41, meglio noto come Decreto Sostegni, prevede 300 milioni di euro per sostenere le istituzioni scolastiche nella gestione dell’emergenza sanitaria.

In particolare sono stati assegnati 150 milioni di euro per l’incremento del fondo per il funzionamento e altri 150 milioni di euro per:

ampliamento dell’offerta formativa extracurricolare

recupero delle competenze di base

consolidamento delle discipline

promozione di attività per il recupero della socialità

anche nel periodo che intercorre tra la fine delle lezioni dell’a.s. 2020/2021 e l’inizio di quelle dell’a.s. 2021/2022.

Incremento del fondo per il funzionamento

Per quanto riguarda la prima tranche, con nota del 31 marzo il MI ha spiegato che queste risorse potranno essere utilizzate dalle scuole per:

dispositivi di protezione e materiali per l’igiene individuale e degli ambienti;

specifici servizi professionali per il supporto e l’assistenza psicologica e pedagogica;

servizi medico-sanitari;

dispositivi e materiali destinati al potenziamento delle attività di inclusione degli studenti con disabilità, disturbi specifici di apprendimento ed altri bisogni educativi speciali.

Risorse anche per tamponi e termoscanner

La nota del 31 marzo spiega nel dettaglio quali sono le finalità di utilizzo delle risorse e le relative categorie merceologiche.

Le risorse, secondo il D.L. Sostegni, possono essere usate per i suddetti scopi, tra cui anche servizi medico-sanitari, compreso il servizio di sorveglianza sanitaria, volti a supportare le Istituzioni scolastiche nella gestione dell’emergenza epidemiologica, nelle attività inerenti alla somministrazione facoltativa di test diagnostici alla popolazione scolastica di riferimento e all’espletamento delle attività di tracciamento dei contatti nell’ambito della indagine epidemiologica, anche allo scopo di svolgere una funzione efficace e tempestiva di collaborazione e raccordo con i competenti Dipartimenti di prevenzione delle Aziende sanitarie locali.

Inoltre, si possono acquistare anche DPI e prodotti per l’igiene. A titolo

esemplificativo: dispositivi di areazione e ventilazione, prodotti di igiene degli ambienti, termoscanner, pannelli in plexiglass, kit pronto soccorso, macchinari per pulizie.

