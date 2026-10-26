Registrati
Diretta video

Primo piano | Nuovi scioperi della scuola in arrivo?

guarda
Docenti
26.10.2026

Delibere del Consglio di Istituto, i membri dell’organo collegiale devono entrare in possesso dei relativi documenti

Lucio Ficara
Aggiungici ai preferiti Seguici su Discover
Indice
Tempi congrui e possesso dei documenti
Il principio della delibera consapevole

Un docente componente del Consiglio di Istituto della sua scuola ci pone una domanda sulla legittimità della convocazione delle sedute deliberanti dell’organo collegiale di cui fa parte: “Può il Presidente del Consiglio di Istituto convocare una seduta deliberante ordinaria senza allegare nessuna documentazione relativa ai punti all’ordine del giorno, scrivendo che la documentazione relativa ai punti all’o.d.g. è consultabile presso l’ufficio di segreteria a partire da 48 ore prima della seduta?“. È legittima questa modalità di consentire, in un tempo così ristretto, solo la semplice consultazione dei documenti realtivi ai punti dell’ordine del giorno di una seduta deliberante del Consiglio di Istituto? Non è assolutamente legittima questa modalità e determina, tra le altre cose, un evidente ostacolo alla conoscenza dei contenuti documentali per effettuare delibere consapevoli ed eventuali voti contrari.

Tempi congrui e possesso dei documenti

Se non esiste un apposito regolamento del Consiglio di Istituto che consenta al Presidente di questo organo collegiale di consentire l’accesso alla consultazione degli atti solo 48 ore prima della seduta e agli orari d’ufficio della Segreteria scolastica, allora si tratta di una modalità illegittima e di un grave atto unilaterale.

Trattandosi di una seduta ordinaria e non di una seduta straordinaria e urgente, i consiglieri hanno tutto il diritto di avere il tempo necessario per studiare le carte, consultarsi con le componenti che rappresentano (genitori, docenti, ATA, studenti) ed eventualmente elaborare obiezioni, mozioni o emendamenti, modifiche e chiarimenti relativi agli atti e alle delibere stesse. I tempi per ricevere i documenti relativi agli ordini del giorno devono essere congrui e non fugaci e solo attraverso una semplice consultazione.

È importante specificare che i documenti relativi agli atti di delibera del Consiglio di Istituto devono essere messi a disposizione dei membri del Consiglio in tempo utile per consentire una lettura adeguata.

Sebbene la legge non obblighi esplicitamente alla “consegna materiale” dei documenti , la giurisprudenza amministrativa e i principi della Pubblica Amministrazione stabiliscono in modo chiaro che il diritto all’informazione dei consiglieri è un presupposto di legittimità delle delibere stesse. Si parla di un principio giurisprudenziale che si chiama “delibera consapevole“.

Il principio della delibera consapevole

È bene ricordare che in tema di “difetto di istruttoria” il Consiglio di Stato ha specificato che la decisione di un organo collegiale è valida, se i suoi componenti devono essere posti in condizione di conoscere l’oggetto della discussione in modo approfondito. Se i consiglieri non ricevono la documentazione in tempo per poterla studiare, il voto non può essere definito “consapevole”. Di conseguenza, la delibera può essere impugnata e annullata per vizio di procedurale.

In buona sostanza il Consiglio di Stato con la sentenza n. 3814 del 21 giugno 2018, anche se riferita ai collegi degli Enti locali, ha sottolineato che i membri di un organo collegiale sono pienamente legittimati a impugnare le deliberazioni del proprio stesso consesso qualora vengano violate le norme che garantiscono loro l’esercizio del mandato, tra cui spicca proprio il diritto a ricevere informazioni complete e tempestive sugli oggetti in discussione.

Consiglio d'Istitutodelibere collegiali

Orario scolastico: la norma dispone che è il Collegio docenti a deliberare i criteri generali didattici per la sua elaborazione

Responsabilità amministrativo-contabile e riforma Corte dei Conti: molti aspetti ancora da chiarire per DS, DSGA e componenti consigli di istituto

Consenso informato: Cosa prevede il disegno di legge

Rinnovo consiglio di Circolo/istituto entro domenica primo dicembre: procedura per le scuole aggregate

Elezioni organi collegiali 2025/2026: procedura semplificata prevista dagli artt. 21 e 22 dell’O.M. n. 215/91

Non sei ancora un utente TS+?

Registrati gratuitamente in pochi passi per ricevere notifiche personalizzate e newsletter dedicate

REGISTRATI

I nostri Corsi

Manovra 2027 restrittiva, scuole paritarie rischiano di perdere bonus da 1.500 euro: Noi Moderati non ci sta

Alessandro Giuliani

Posso ottenere una supplenza sul sostegno anche senza specializzazione?

Salvatore Pappalardo

Occupazioni e proteste, i genitori pagano i danni procurati dai figli? Le sentenze dei tribunali

Daniele Di Frangia

Studenti evacuati in una scuola primaria, “bruciore agli occhi, nausea, vomito”: cause ancora da chiarire

Redazione
vai alla ricerca avanzata