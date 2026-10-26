Studenti evacuati in una scuola primaria, “bruciore agli occhi, nausea, vomito”: cause ancora da chiarire

Tanta paura in una scuola primaria di Casamassima, nella Città metropolitana di Bari, in Puglia, dove nella giornata di oggi alcuni studenti hanno accusato dei malesseri per cause ancora da accertare. A raccontarlo è La Gazzetta del Mezzogiorno, secondo cui gli studenti hanno avvertito “bruciore agli occhi, nausea, vomito”, tanto che nell’arco di pochi minuti “è stato necessario evacuare ben nove classi”.

“Nel dettaglio, moltissimi bambini della scuola primaria hanno cominciato ad avvertire malessere con sintomi come lacrimazione agli occhi, nausea e vomito in alcuni casi”, si legge nell’articolo. “La causa è probabilmente da rinvenire nella disinfestazione anti zanzara effettuata lo scorso weekend negli istituti scolastici della città, come documentato dai video diffuso sui social dal sindaco Giuseppe Nitti“.

Questa, secondo il quotidiano, sarebbe la pista privilegiata – sebbene ancora non definitiva – per spiegare quanto avvenuto. “Al piano interrato si avvertiva ancora un forte odore acre che potrebbe aver causato il malessere negli alunni”, conclude La Gazzetta del Mezzogiorno. “Le lezioni, tuttavia, sono regolarmente cominciate in prima mattinata, fino allo stop e all’evacuazione delle classi”.