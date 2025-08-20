Denatalità e tagli, la scuola perde pezzi: la Sicilia la più colpita

Il calo delle nascite e il progressivo ridimensionamento della rete scolastica stanno infatti spingendo il ministero a ridurre il numero di posti sia tra i docenti sia tra il personale Ata. In Sicilia la scure si abbatte con forza: dal prossimo settembre spariranno 603 cattedre, quasi l’1% del totale nazionale fissato a 5.667 tagli, come riporta Repubblica.

Un dato che non si traduce soltanto in meno numeri sulle tabelle ministeriali. Vuol dire meno possibilità di assunzione per i precari, minori chance di rientro per chi lavora lontano da casa, trasferimenti più difficili per i docenti di ruolo. «Si continua a spiegare tutto con la denatalità – sottolineano i sindacati – ma quelle stesse risorse potrebbero essere usate per creare classi meno affollate e migliorare la qualità dell’insegnamento».

Secondo la Uil Scuola il rischio è che il taglio, formalmente limitato all’organico “di diritto”, finisca per ripercuotersi anche sull’organico “di fatto”, quello che include i supplenti. In questo modo si alimenta la precarietà, mentre la Cisl avverte che la Sicilia sarà ancora più penalizzata da un meccanismo che lega rigidamente numero di alunni e posti disponibili. Dello stesso avviso la Flc Cgil: meno insegnanti significa inevitabilmente peggiorare la qualità della didattica e rendere più pesanti le condizioni di lavoro.

Ma non c’è solo il presente. Il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, in audizione alla Camera, ha già chiarito che la tendenza è destinata a proseguire: con la denatalità che colpisce le primarie e che presto interesserà medie e superiori, il governo intende rivedere spesa, personale e strutture.

Tradotto: all’orizzonte non si intravede un piano per valorizzare l’istruzione, ma un ulteriore ridimensionamento del sistema scolastico. Proprio quando servirebbero più investimenti per contrastare dispersione e abbandono, soprattutto al Sud.