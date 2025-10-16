Home Attualità Didacta 2025, al via in Trentino il grande laboratorio dell’innovazione scolastica, tra...

Didacta 2025, al via in Trentino il grande laboratorio dell’innovazione scolastica, tra gli ospiti attesi Luca Abete e Alessandro Rosina

Dal 22 al 24 ottobre Riva del Garda diventa la capitale dell’innovazione educativa con Didacta Italia – Edizione Trentino, la più importante manifestazione nazionale dedicata al mondo della scuola e della formazione. L’evento, giunto alla dodicesima edizione, porta per la prima volta nel Nord Italia il format fiorentino, con oltre 1000 appuntamenti e 287 espositori, trasformando il Trentino in un laboratorio di idee e sperimentazioni per la scuola del futuro.

Il programma scientifico, curato da INDIRE e IPRASE sotto la direzione del professor Giovanni Biondi, propone 160 eventi formativi rivolti a docenti di ogni ordine e grado, dagli 0-6 anni agli ITS. Al centro del dibattito ci saranno i temi della didattica innovativa, della sostenibilità, delle piccole scuole e del plurilinguismo, con uno sguardo particolare alle realtà alpine e delle aree interne.

Tra gli appuntamenti più attesi spicca il convegno internazionale “Playing their part: Small and rural schools – Smart schooling and Networking”, in programma venerdì 24 ottobre alle 10 nella Main Hall, con la partecipazione di Alessandro Rosina dell’Università Cattolica di Milano e di esperti da Canada, Spagna, Inghilterra e Finlandia.

Sempre il 24 ottobre, alle 12, si terrà il seminario del Ministero dell’Istruzione e del Merito dedicato alla riforma del “4+2”, la filiera tecnico-professionale voluta dal ministro Giuseppe Valditara, che mira a un ingresso più rapido e qualificato dei giovani nel mondo del lavoro.

La giornata inaugurale sarà animata dal talk motivazionale #NonCiFermaNessuno, condotto da Luca Abete, volto noto di “Striscia la notizia”. Un incontro pensato per studenti e studentesse universitari, nato dal progetto omonimo che dal 2014 promuove il dialogo sul tema della solitudine giovanile e sull’importanza del coraggio di raccontarsi.

La Provincia autonoma di Trento avrà un ruolo da protagonista con un proprio stand e oltre 20 eventi nello Speaker’s Corner, organizzati dalle reti di scuole trentine. Nella Main Hall sono previsti inoltre gli incontri dedicati alla strategia educativa provinciale e ai dirigenti scolastici.

Didacta Italia – Edizione Trentino è promossa da Firenze Fiera in collaborazione con l’Assessorato all’Istruzione della Provincia autonoma di Trento, con il contributo di Didacta International, del Ministero dell’Istruzione e del Merito e di numerosi partner istituzionali delle regioni del Nord Italia. Partner scientifici: INDIRE e IPRASE.

Per maggiori informazioni, http://www.fieradidacta.it/

