Didacta 2025, al via in Trentino il grande laboratorio dell’innovazione scolastica, tra gli ospiti attesi Luca Abete e Alessandro Rosina

Dal 22 al 24 ottobre Riva del Garda diventa la capitale dell’innovazione educativa con Didacta Italia – Edizione Trentino, la più importante manifestazione nazionale dedicata al mondo della scuola e della formazione. L’evento, giunto alla dodicesima edizione, porta per la prima volta nel Nord Italia il format fiorentino, con oltre 1000 appuntamenti e 287 espositori, trasformando il Trentino in un laboratorio di idee e sperimentazioni per la scuola del futuro.

Il programma scientifico, curato da INDIRE e IPRASE sotto la direzione del professor Giovanni Biondi, propone 160 eventi formativi rivolti a docenti di ogni ordine e grado, dagli 0-6 anni agli ITS. Al centro del dibattito ci saranno i temi della didattica innovativa, della sostenibilità, delle piccole scuole e del plurilinguismo, con uno sguardo particolare alle realtà alpine e delle aree interne.

Tra gli appuntamenti più attesi spicca il convegno internazionale “Playing their part: Small and rural schools – Smart schooling and Networking”, in programma venerdì 24 ottobre alle 10 nella Main Hall, con la partecipazione di Alessandro Rosina dell’Università Cattolica di Milano e di esperti da Canada, Spagna, Inghilterra e Finlandia.

Sempre il 24 ottobre, alle 12, si terrà il seminario del Ministero dell’Istruzione e del Merito dedicato alla riforma del “4+2”, la filiera tecnico-professionale voluta dal ministro Giuseppe Valditara, che mira a un ingresso più rapido e qualificato dei giovani nel mondo del lavoro.

La giornata inaugurale sarà animata dal talk motivazionale #NonCiFermaNessuno, condotto da Luca Abete, volto noto di “Striscia la notizia”. Un incontro pensato per studenti e studentesse universitari, nato dal progetto omonimo che dal 2014 promuove il dialogo sul tema della solitudine giovanile e sull’importanza del coraggio di raccontarsi.

La Provincia autonoma di Trento avrà un ruolo da protagonista con un proprio stand e oltre 20 eventi nello Speaker’s Corner, organizzati dalle reti di scuole trentine. Nella Main Hall sono previsti inoltre gli incontri dedicati alla strategia educativa provinciale e ai dirigenti scolastici.

Didacta Italia – Edizione Trentino è promossa da Firenze Fiera in collaborazione con l’Assessorato all’Istruzione della Provincia autonoma di Trento, con il contributo di Didacta International, del Ministero dell’Istruzione e del Merito e di numerosi partner istituzionali delle regioni del Nord Italia. Partner scientifici: INDIRE e IPRASE.

Per maggiori informazioni, http://www.fieradidacta.it/