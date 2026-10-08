Didacta Italia, dal 21 al 23 ottobre a Lanciano formazione su intelligenza artificiale e discipline STEM

L’intelligenza artificiale sta entrando nella scuola e sta cambiando non solo gli strumenti a disposizione di docenti e studenti, ma anche il modo di progettare le attività, costruire conoscenze e valutare gli apprendimenti. È su questo terreno che si incontrano intelligenza artificiale e STEM, due dei temi al centro del Programma Scientifico di Didacta Italia – Edizione Abruzzo, in calendario dal 21 al 23 ottobre presso il polo fieristico di Lanciano. Il programma, realizzato con la partnership scientifica di INDIRE, propone un percorso che guarda all’innovazione come occasione per ripensare pratiche e metodologie didattiche.

Il filone sull’intelligenza artificiale

Il tema verrà affrontato a partire dalle sue implicazioni educative, dal rapporto tra intelligenza umana e sistemi algoritmici fino all’uso dell’IA generativa nella progettazione delle attività. Tra gli appuntamenti: il 21 ottobre alle 11.15 il workshop dedicato alla fascia 0-6 anni su documentazione e uso critico dell’IA generativa; alle 13.15 il seminario “Intelligenza umana e intelligenza artificiale: educare il pensiero nell’era dell’IA”; alle 14.30 l’incontro “Oltre il Prompt”, pensato per un utilizzo dell’IA come supporto strutturato alla progettazione delle lezioni, all’interno di un approccio consapevole ed eticamente orientato.

Il filone sulle discipline STEM

Accanto all’IA, il programma dedica spazio al rafforzamento delle discipline STEM, con l’obiettivo di superare stereotipi e riconoscere attitudini e talenti fin dalla prima infanzia. Il 22 ottobre alle 17 l’appuntamento “Come insegnare le discipline STEM ai bambini” affronta il tema a partire dai primi anni di scuola, mentre il 21 ottobre alle 9.30 “Orientamento tecnico/STEAM nelle scuole medie” si concentra sul riconoscimento dei talenti pratici nella secondaria di primo grado. Il 23 ottobre alle 14.30 il confronto si allarga con “Oltre le STEM: perché serviranno le competenze SCALE”, dedicato alla capacità di applicare quanto appreso in contesti diversi.

Come partecipare

Il Programma Scientifico completo è consultabile sul sito ufficiale della manifestazione, dove è possibile selezionare gli eventi e acquistare il biglietto, anche con la Carta del docente. Il costo varia da 16 a 30 euro a seconda della durata della partecipazione (uno, due o tre giorni), con la possibilità di prenotare fino a due eventi formativi al giorno tra seminari e workshop. La manifestazione è organizzata da Firenze Fiera con un comitato che coinvolge il Ministero dell’Istruzione e del Merito, la Regione Abruzzo, gli Uffici scolastici regionali e diverse università e ITS del territorio.