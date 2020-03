In questi giorni in cui la grave emergenza ha costretto tutta Italia a rimanere chiusa in casa per non rischiare l’aggravarsi del contagio da coronavirus, molti docenti italiani, la stragrande maggioranza, è impegnata a produrre materiali utili per la didattica a distanza.

La redazione de La Tecnica della Scuola oltre a garantire, con sforzi eccezionali, il continuo aggiornamento della situazione cornavirus, si è impegnata a creare un’interessantissima pagina denominata “Didattica a distanza“.

In questa pagina si possono trovare dei video delle esperienze, proprio riferite alla didattica a distanza, attuate in alcune scuole del territorio nazionale, materiali didattici e altro ancora. In buona sostanza per supportare i docenti in questo difficile momento La Tecnica della Scuola apre questa rubrica tematica dedicata alla didattica a distanza. Vogliamo contribuire a sostenere le scuole offrendo suggerimenti, risorse ed esperienze da condividere a tutta la comunità scolastica.

Ecco un video in cui si tramette una breve lezione di matematica sulle funzioni goniometriche inverse, dove si risolvono dei piccoli esercizi.