Ecco come la situazione di emergenza per il contenimento della diffusione del coronavirus, può diventare, all’interno della didattica per competenze, l’input e il banco di prova per un compito di realtà autentico, un’esercitazione di autoconsapevolezza e di praticità, dove il coronavirus diventa un compito di realtà.

Nino Damiano