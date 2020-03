Didattica a distanza, indagine per le scuole: scadenza 18 marzo 2020

Il Ministero dell’Istruzione ha avviato un’indagine sulle modalità di realizzazione e svolgimento della didattica a distanza e in generale innovative strategie di apprendimento da parte delle istituzioni scolastiche per avere in tempi brevi un quadro generale e realistico di come si stanno attrezzando le istituzioni scolastiche per fare fronte all’attuale emergenza.

Il questionario è online e consta di alcune domande la cui compilazione sottrae poco tempo al lavoro del Dirigente Scolastico ma permette di rappresentare le azioni messe in atto per l’attuazione della didattica a distanza.

L’indagine è raggiungibile all’indirizzo https://www.indaginedidatticaadistanza.it/ e serve

principalmente a rilevare:

se è stata attivata o meno qualche forma di didattica a distanza;

in che modo sono stati coinvolti gli studenti;

l’effettiva dotazione informatica delle scuole, l’esistenza di strumenti già attivi per la

attivazione della didattica digitale e a distanza, il supporto alle categorie più deboli, la disponibilità di device per l’accesso alla didattica a distanza e la relativa connessione per gli studenti che ne abbiano bisogno;

attivazione della didattica digitale e a distanza, il supporto alle categorie più deboli, la disponibilità di device per l’accesso alla didattica a distanza e la relativa connessione per gli studenti che ne abbiano bisogno; l’utilizzo di strumenti di interazione a distanza anche per la gestione degli organi collegiali;

il numero approssimativo di docenti con competenze informatiche generali e adeguate per interventi di formazione a distanza con gli studenti.

L’indagine dovrà essere compilata entro e non oltre il 18 marzo 2020.

Tramite il tasto “assistenza” del portale è possibile inoltrare specifiche richieste di assistenza.

CONSULTA LA NOSTRA PAGINA

SU COME FARE DIDATTICA A DISTANZA

COME FARE DIDATTICA A DISTANZA – 2° INCONTRO

STRUMENTI PER LA DIDATTICA ON LINE: GOOGLE SITE

Sarà svolto un incontro di un’ora

> Venerdì 13 marzo 2020 – dalle 18.30 alle 19.30

POSTI ESAURITI – PUOI SEGUIRE COMUNQUE LA DIRETTA

DALLA NOSTRA PAGINA FACEBOOK TECNICA DELLA SCUOLA FORMAZIONE

Le esperienze di didattica a distanza raccontate dalla Tecnica della Scuola