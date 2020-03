Didattica a distanza, la favola scritta dai bimbi per raccontare il coronavirus...

Il racconto, realizzato da una classe del Circolo Didattico “Collodi” di Fasano, in provincia di Brindisi, nasce dall’esigenza di rimanere accanto ai bambini per aiutare a sconfiggere le loro paure e affrontare con serenità e ottimismo questo momento in cui un’epidemia a livello mondiale ci costringe a stare a casa.

Alunni e docenti hanno cercato di affrontare questo delicato argomento nel modo più consono e vicino loro, cioè attraverso una fiaba e con disegni da loro eseguiti.