Didattica a distanza nella scuola primaria: utili indicazioni

Come facilitare l’apprendimento degli alunni nella scuola primaria ai tempi della didattica a distanza?

Reinventare e reinventarsi sono sfide che coinvolgono in questo periodo ogni docente, chiamato a trasformare pratiche educative consolidate per coinvolgere a distanza anche i più piccoli, incapaci di gestire strumenti e di regolare il proprio percorso di apprendimento senza il supporto della famiglia.

Come rendere, quindi, più efficaci gli interventi didattici a distanza nella scuola primaria?

Come rimodulare le unità di apprendimento utilizzando strumenti per facilitare una didattica che permetta un apprendimento graduale, interattivo e significativo anche a distanza?

Tecnica della scuola formazione in collaborazione con Scintille.it ti propone il corso online: “Percorsi operativi per la didattica a distanza nella scuola primaria”. Basandosi su esperienze concrete di insegnamento/apprendimento a distanza, questo webinar permetterà di approcciarsi alla costruzione di videolezioni e di quiz per promuovere una didattica capovolta, capace di rispondere ai diversi bisogni educativi degli studenti, con la consapevolezza delle numerose zone di luce e ombra ancora presenti nella didattica a distanza nella scuola.

Saranno svolti 2 incontri di 2 ore ciascuno per un totale di 4 ore

> Giovedì 4 giugno 2020 – dalle ore 17.00 alle 19.00

> Lunedì 8 giugno 2020 – dalle ore 17.00 alle 19.00

Il webinar ti permetterà di acquisire alcune competenze teoriche e informatiche essenziali da poter utilizzare nei contesti educativi in cui opera, per promuovere una didattica capovolta significativa.

