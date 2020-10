Didattica a distanza, non facciamoci trovare impreparati. Lo Speciale in DIRETTA il 21 ottobre

Didattica a distanza, non facciamoci trovare impreparati. Lo Speciale in DIRETTA il...

Il nuovo Dpcm del 18 ottobre invita ad incrementare l’utilizzo, nella scuola secondaria di secondo grado, della didattica digitale integrata, che prevede l’integrazione della didattica a distanza con quella in presenza.

Tuttavia, anche in seguito a quanto accaduto nella scorsa primavera in pieno lockdown, sono molti gli insegnanti che chiedono chiarezza da punto di vista normativo, dei diritti e dei doveri della Dad.

Ecco perché il nuovo appuntamento di Tecnica della Scuola Live sarà incentrato proprio su questa tematica.

Mercoledì 21 ottobre, dalle ore 15, Lucio Ficara, giornalista esperto in normativa scolastica e Dino Caudullo, avvocato specializzato in diritto scolastico, forniranno in diretta degli spunti di riflessione e un orientamento su come approcciarsi alla didattica a distanza e alla didattica digitale integrata. Conduce il giornalista Fabrizio De Angelis.

