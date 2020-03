Didattica a distanza: un racconto per gli alunni di scuola primaria [VIDEO]

Didattica a distanza: un racconto per gli alunni di scuola primaria

Abbiamo ricevuto un contributo davvero particolare: un breve racconto per gli alunni di scuola primaria a cura di Sandra Salvini, una maestra di Religione alla Scuola Primaria dell’Istituto Comprensivo G. Gonnelli di Gambassi Terme e Montaione.

Ci scrive la maestra: “il mio lavoro non ha la pretesa di essere ottimo. E’ a mio avviso un modo per far sentire ai bambini la mia vicinanza, perché è il momento di trasmettere un messaggio di tranquillità ai bambini e alle famiglie. Tutti, nessuno escluso, siamo a gestire una situazione fuori dall’ordinario“.

