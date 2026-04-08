Didattica innovativa: il metodo Maki & Sonia per educare con lo stupore tra scuola e famiglia

Ho appena terminato la lettura di “Il circo di casa: Educa con lo stupore”, il volume scritto da Maki e Sonia (Makimiliano Pizzamiglio e Sonia Odetto), e sento l’urgenza di condividerne l’importanza con chiunque si occupi di educazione oggi. Non è il solito manuale di pedagogia, ma una guida pratica e vibrante che trasforma la clowneria educativa in uno strumento di connessione profonda tra adulti e bambini.

Perché ogni genitore e insegnante dovrebbe leggerlo?

In un’epoca dominata dalla distrazione digitale, il Metodo Maki & Sonia propone un ritorno all’essenziale: lo stupore.

Il libro esplora come la meraviglia possa diventare il motore dell’apprendimento, rendendo la didattica non solo efficace, ma memorabile.

Per i genitori, “Il circo di casa” offre strategie concrete per gestire la quotidianità con leggerezza, trasformando i momenti di tensione in opportunità di gioco e crescita condivisa.

Per gli insegnanti, rappresenta una risorsa preziosa per integrare la didattica creativa in aula, favorendo un clima di fiducia e partecipazione attiva. Inoltre gli autori propongono un laboratorio con spettacolo finale destinato sia alla primaria che all’infanzia, sfruttando la conoscenza degli ambienti di Sonia che li ha frequentati entrambi come insegnante, prima di approdare oggi alla secondaria di primo grado.

Punti di forza del libro:

• Approccio pedagogico solido: gli autori, entrambi laureati in Scienze della Formazione, fondono l’esperienza trentennale nel mondo del circo con solide basi educative.

• Esercizi pratici: non solo teoria, ma attività reali per “connettersi al cuore” dei bambini attraverso il linguaggio universale del sorriso.

• Focus sull’empatia: insegna a guardare il mondo con gli occhi dei più piccoli, riscoprendo la magia del “qui e ora”.

Conclusione e risorse

Se cerchi un modo nuovo per vivere la genitorialità consapevole o per arricchire il tuo percorso professionale come educatore, questo libro è una tappa obbligatoria. La filosofia di Maki e Sonia dimostra che l’educazione più potente è quella che passa attraverso la gioia.

Per approfondire il loro metodo, scoprire i loro spettacoli dal vivo o accedere a risorse gratuite per la scuola, vi consiglio vivamente di visitare il sito ufficiale https://makisonia.com, un vero punto di riferimento per chi crede in un’educazione fatta di cuore e meraviglia.

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