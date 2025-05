Dieci consigli a docenti e personale scolastico dagli esperti AICA per sviluppare le competenze digitali

Il quadro europeo delle competenze digitali individua 5 hard skills digitali da possedere, utili non solo nella quotidianità ma anche per accedere al mondo del lavoro. Ecco quali sono e come certificarle per inserirle nel CV.

Nel mondo di oggi, le competenze digitali non sono più un plus, ma una necessità. Per i docenti e il personale scolastico, essere in grado di gestire e utilizzare correttamente le tecnologie è fondamentale, non solo per l’attività quotidiana, ma anche per accedere a opportunità di carriera e per rispondere alle esigenze del mercato del lavoro che cambia rapidamente.

Motivo per cui, oggi, le evoluzioni tecnologiche devono essere accolte da tutti: padroneggiare le giuste digital skills e certificare queste competenze è il primo passo da compiere per rendersi più “appetibili” sul mercato del lavoro ed essere in linea con futuri requisiti normativi sulle competenze digitali di docenti e personale scolastiche.

Dalla patente europea ICDL ai nuovi percorsi dedicati all’IA: l’offerta non manca, ma quello che davvero fa la differenza è il tipo di certificazione che attesta le competenze digitali. Antonio Piva, Presidente di AICA (Associazione Italiana per l’Informatica e il Calcolo Automatico), e Carlo Tiberti, Responsabile ICDL Italia, spiegano quali sono le competenze digitali imprescindibili e come è possibile certificare queste abilità in modo sicuro e riconosciuto a livello internazionale.

Ecco quali sono le certificazioni necessarie oggi e come ottenerle, spiegato in 10 semplici punti.

#1 Digital Literacy

Il quadro europeo delle competenze digitali, il DigComp 2.2, ha identificato 5 competenze base che sono richieste per essere preparati a lavorare nel mondo digitale.

La Digital Literacy è il punto di partenza, in quanto base su cui si costruisce qualsiasi altra competenza digitale. Significa saper utilizzare in modo sicuro ed efficace gli strumenti digitali di base: computer, internet, email, e programmi come Word, Excel, PowerPoint e le piattaforme cloud. Si tratta di competenze indispensabili per ogni attività professionale e per interagire correttamente nel contesto digitale.

#2 Raccolta e analisi dei dati

Saper raccogliere, analizzare e interpretare i dati è un’abilità essenziale in un’epoca in cui le informazioni sono un bene prezioso. La capacità di utilizzare strumenti come Excel e PowerPoint per analizzare e visualizzare i dati è fondamentale anche nel settore scolastico, per migliorare le metodologie didattiche e la gestione delle risorse.

#3 Collaborazione online

In un mondo sempre più digitalizzato, sapere come collaborare a distanza è molto importante. Gestire piattaforme di archiviazione e comunicazione come Microsoft Teams, Google Workspace, o strumenti di project management come Trello o Asana è fondamentale per i docenti e il personale scolastico che lavorano in team, anche a distanza, per organizzare corsi e attività educative.

#4 Cybersecurity

La sicurezza digitale è un aspetto imprescindibile. Non riguarda solo le password, ma la protezione delle informazioni personali e professionali. Imparare a riconoscere i rischi online, come il phishing, e adottare le giuste precauzioni per proteggere i dati sensibili è cruciale per chi lavora in ambito scolastico, dove si gestiscono informazioni delicate su studenti e personale.

#5 AI Literacy

Con l’introduzione dell’Intelligenza Artificiale, comprendere come utilizzarla è ormai un requisito (quasi) obbligatorio. Saper usare strumenti come ChatGPT o altre applicazioni basate su IA è utile per ottimizzare il lavoro, dalle attività didattiche all’amministrazione. Imparare a interrogare l’IA in modo consapevole e critico permette di integrare queste tecnologie nelle attività quotidiane, senza rischi.

#6 Le skills essenziali per non essere tagliati fuori dal lavoro

In aggiunta a queste competenze specifiche, ci sono alcune altre capacità digitali che oggi non possono mancare. Tra queste, figurano il saper navigare in modo consapevole, utilizzare correttamente i servizi digitali della pubblica amministrazione (come SPID, App IO, PagoPA), e adottare un linguaggio rispettoso e inclusivo sono competenze fondamentali per operare in modo etico e sicuro nel mondo digitale.

#7 Perché la certificazione è importante

Saper usare la tecnologia è una cosa, dimostrare di saperla usare in modo critico e consapevole è un’altra. Ecco perché le certificazioni digitali sono essenziali. Carlo Tiberti, Responsabile ICDL Italia, sottolinea che una certificazione non è solo un “pezzo di carta”, ma una garanzia concreta e riconosciuta delle proprie competenze.

La certificazione non solo attesta che hai acquisito competenze, ma che sono state apprese in modo strutturato tramite esami seri. E anche qualora avessi imparato a utilizzare strumenti digitali tramite tutorial online, è fondamentale convalidare quelle competenze attraverso una certificazione ufficiale.

#8 Quali certificazioni si possono conseguire?

La Patente Europea del Computer, oggi conosciuta come ICDL (International Certification of Digital Literacy), è una delle certificazioni più importanti per attestare le tue competenze digitali. Come sottolinea Tiberti, l’ICDL non solo dimostra che si è in grado di usare la tecnologia, ma che la si comprende appieno, inclusi i suoi rischi e le sue potenzialità. Inoltre, il suo valore è riconosciuto a livello internazionale, offrendo un titolo valido in tutto il mondo.

Una delle certificazioni più richieste oggi è quella sull’Intelligenza Artificiale, che fornisce tutte le basi necessarie per comprendere e usare l’IA nel lavoro. L’ICDL fornisce le competenze di base per utilizzare le tecnologia AI e altre tecnologie emergenti con consapevolezza e responsabilità.

#9 Stare alla larga dalle false certificazioni

Non tutte le certificazioni sono uguali. Scegliere una certificazione riconosciuta e di valore, come quelle offerte da AICA, è fondamentale per assicurarsi che le proprie competenze siano valutate secondo standard internazionali.

Come sapere che si sta scegliendo l’opzione giusta? Semplice, verificando che quel tipo di certificazione sia riconosciuta a livello globale.

#10 Perché scegliere AICA per certificare le proprie competenze digitali

AICA, con oltre 60 anni di esperienza nel settore, è un punto di riferimento nella certificazione delle competenze digitali in Italia e nel mondo.

Riconosciuta da Accredia, l’ente di accreditamento ufficiale in Italia, AICA offre certificazioni conformi agli standard europei, come il framework DigComp, che le rendono valide non solo in Italia, ma in tutto il mondo. Inoltre, AICA propone percorsi formativi personalizzati, specificamente pensati per soddisfare le esigenze di professionisti e istituzioni educative.

Tra questi, spiccano i due percorsi per le competenze DigComp 2.2 del personale ATA che possono essere utilizzati in bandi e concorsi pubblici come Certificazione Internazionale di Alfabetizzazione Digitale (CIAD).

A questi, si aggiungono poi diversi altri percorsi pensati per rispondere alle esigenze di diversi settori professionali. Dalle certificazioni informatiche per chi lavora nel mondo del diritto, ai percorsi sulla protezione di privacy e dati personali dedicati al personale della PA, anche locale, come, appunto, le scuole, fino alle certificazioni delle competenze acquisite nell’ambito del quantum computing.

#+1 Quali esami seguire per acquisire le digital skills necessarie per lavorare?

In AICA trovi il corso su misura per le tue esigenze. E se vuoi implementare – o più semplicemente sviluppare – le tue digital skills, sei nel posto giusto: per ogni competenza da acquisire, infatti, AICA propone un apposito esame: parliamo dei 7 percorsi del pacchetto ICDL Full Standard. Eccoli di seguito:

Computer essentials: Il modulo descrive le competenze fondamentali ed i concetti principali relativi alle tecnologie dell’informazione, computer, periferiche e software. Certifica le migliori pratiche per un uso efficace del computer e dei dispositivi a esso collegati, la creazione di file, la gestione reti e la sicurezza dei dati.

Online essentials: Il modulo illustra i concetti e le competenze essenziali relative alla navigazione in rete, all’efficace utilizzo del web per la ricerca di informazioni e alla loro organizzazione, alla comunicazione online e alla gestione della email.

Spreadsheets: Il modulo Spreadsheets descrive le competenze chiave necessarie per utilizzare un programma di gestione di fogli di calcolo. Può essere applicato a una vasta gamma di software di gestione di fogli di calcolo anche open source. Certifica le migliori pratiche per un uso efficace di strumenti di fogli di calcolo.

Word processing: Il modulo Word Processing descrive le competenze chiave necessarie per utilizzare un programma di elaborazione testi. Può essere applicato a una vasta gamma di software di elaborazione testi anche open source.

IT-Security/CyberSecurity: La sicurezza informatica è un argomento di vasta portata, che tocca molti aspetti dell’attività individuale in ambito ICT. Cyber Security aiuta a fornire alle persone le competenze necessarie per identificare e trattare le minacce associate all’uso delle tecnologie informatiche.

Online collaboration: Questo modulo illustra i concetti e le competenze relative all’installazione e uso di strumenti di collaborazione online, come ad esempio applicazioni di produttività, calendari, interattività in ambito social, web meeting, ambienti di apprendimento e tecnologia mobile.

Presentation: Il modulo Presentation descrive le competenze chiave necessarie per utilizzare un programma di gestione di presentazioni. Può essere applicato a una vasta gamma di software di gestione di presentazioni anche open source. Certifica le migliori pratiche per un uso efficace di strumenti di gestione di presentazioni.

Segnaliamo anche l’esame ICDL Intelligenza Artificiale, sempre più richiesto in Italia, che fornisce le competenze di base per utilizzare le tecnologia AI con consapevolezza e responsabilità.

Intelligenza artificiale: Un modulo adatto a una vasta gamma di candidati; ad esempio, professionisti non tecnici che desiderano acquisire abilità per comprendere meglio l’Intelligenza Artificiale, cittadini interessati ad esplorare i principi base di questa tecnologia emergente e studenti che desiderano aggiungere conoscenze tecniche generali ai loro studi.

Se desideri certificare le tue competenze digitali in modo sicuro e riconosciuto, AICA è la scelta giusta per te. Approfitta delle opportunità offerte per migliorare la tua carriera e il tuo percorso professionale.

