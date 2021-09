Digitale e social media in campo educativo: ecco il webinar del MI organizzato da Floridia

Il tema della cittadinanza digitale è una questione delicata perché mette la scuola al centro del processo di formazione dei cittadini di domani, contribuendo a fornire competenze e conoscenze.

Proprio per questo motivo, la sottosegretaria Barbara Floridia ha organizzato un webinar rivolto a tutti coloro che sono interessati al tema ed in particolare al personale scolastico. L’evento si svolgerà venerdì 1° ottobre 2021 dalle ore 15.30 alle 18.30. Interverranno i massimi esperti di digitale e social media in campo educativi e per la partecipazione e il rilascio dell’attestato è necessario prenotarsi seguendo le modalità che saranno comunicate a partire dalla prossima settimana.

PROGRAMMA

Saluto del Ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi

Introduzione della Sottosegretaria all’Istruzione Sen. Barbara Floridia

Moderatore:

Edoardo Fleischner

Relatori:

Professor Pier Cesare Rivoltella: “Pensiero critico, responsabilità, resistenza per una cittadinanza digitale attiva”

Professor Marco Gui: “Educare al benessere nella connessione permanente”

Professor Mario Pireddu: “Vivere l’infosfera. Educazione e media per ripensare la cittadinanza”

Professor Paolo Ferri: “L’etica della responsabilità ai tempi di Internet”

Professoressa Maria Rita Parsi: “La cittadinanza digitale virtuosa e il rapporto con la diversità fisica e mentale”.