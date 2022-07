DIRETTA Draghi al Senato, crisi di Governo e riflessi sulla scuola – ore 9:30

Oggi, mercoledì 20 luglio, il destino del governo Draghi dovrebbe esserci più chiaro: il presidente del Consiglio Mario Draghi al Senato riferisce in queste ore in vista della fiducia, che potrebbe non arrivare.

Riflessi sulla scuola

Le sorti del Governo sono strettamente legate anche al mondo della scuola, come abbiamo spiegato, dato che la caduta di Draghi metterebbe a rischio sia il rinnovo del contratto 2019-2021 (i sindacati temono che si freni sulla trattativa poiché le risorse con la nuova Legge di Bilancio sarebbero ad alto rischio); sia la riforma del reclutamento e della formazione docenti (i decreti attuativi, così come il Dpcm atteso entro il 31 luglio, potrebbero restare fermi al palo).

Alla luce di queste considerazioni La Tecnica della Scuola interroga i propri lettori: Draghi deve lasciare l’incarico o deve rimanere?