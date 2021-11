RIVEDI LA DIRETTA – Estensione green pass e terza dose vaccini, il question time del ministro Speranza

Il ministro Roberto Speranza risponde a interrogazioni riguardanti alcune questioni dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.

Il question time sarà in diretta oggi, mercoledì 10 novembre a partire dalle ore 15.00 dall’Aula di Montecitorio.

In particolare, il ministro risponde a interrogazioni sulla definizione di una strategia nazionale per la pianificazione e la gestione delle giacenze di anticorpi monoclonali anti-Sars-CoV-2 (Bologna – CI); sui criteri alla base della estensione della durata della certificazione verde Covid-19 da nove a dodici mesi (Colletti – Misto-L’A.C’è); sulle iniziative volte a equiparare la posizione dei soggetti vaccinati e di quelli guariti, in particolare sotto il profilo della durata delle certificazioni verdi Covid-19 e degli ingressi in Italia dall’estero (Molinari – Lega); sulle categorie per cui prevedere la somministrazione in via prioritaria della terza dose del vaccino anti Covid-19 (Noja – IV); sulle iniziative volte alla tempestiva rilevazione degli effetti sulla certificazione verde Covid-19 della accertata positività al Sars-CoV-2 (Provenza – M5S); sull’opportunità di riconsiderare la soppressione dei punti di primo intervento nel quadro della revisione della programmazione della rete ospedaliera (Novelli – FI); sulla gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, con particolare riferimento al piano pandemico nazionale (Lollobrigida – FdI).