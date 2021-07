DIRETTA ore 15:30 – Immissioni in ruolo ed elenchi aggiuntivi Gps I fascia

Ancora un altro appuntamento della Tecnica della Scuola Live dedicato al contingente delle prossime immissioni in ruolo per l’anno scolastico 2021/2022. Ricordiamo che i posti autorizzati dal MEF sono oltre 112mila, ma come avverranno esattamente le immissioni in ruolo? E che ruolo giocano le graduatorie provinciali supplenze (Gps)?

Ne parliamo oggi 20 luglio alle 15:30, con l’esperto di normativa scolastica Lucio Ficara e con l’avvocato di legislazione scolastica Dino Caudullo. Conduce Daniele Di Frangia.

SEGUI LA DIRETTA, RISPONDEREMO ALLE TUE DOMANDE

112mila posti autorizzati significa 112mila posti ottenuti?

I nostri esperti faranno chiarezza sulle opportunità dei docenti di entrare in ruolo per andare a ricoprire un incarico a tempo indeterminato in uno degli oltre 112mila posti autorizzati dal Mef a conclusione della procedura di mobilità. Peraltro ricordiamo che 81.940 sono i posti comuni e 30.751 quelli di sostegno.

Ma il numero di posti autorizzati non necessariamente coinciderà con il numero dei posti effettivamente prodotti. Precisa, infatti, il nostro esperto di normativa scolastica Lucio Ficara: “Un segnale molto forte da parte del Mef al settore scuola, in quanto significa autorizzare tutti i posti disponibili per le immissioni in ruolo. Attenzione, però, autorizzare tutti i posti disponibili per le immissioni in ruolo non significa ottenerli. Riuscire ad avere il 100% di questi posti è da escludere, ma attraverso un lavoro di ottimizzazione della distribuzione delle immissioni a livello regionale, provinciale e di ordine di scuola, si andrà a determinare il maggior numero possibile di immissioni in ruolo”.

Insomma la realtà potrebbe discostarsi poco dal numero comunicato dal Ministero, se le cose dovessero essere fatte nel modo giusto. Tutti gli approfondimenti nel corso della diretta.