DIRETTA ore 16 – Concorsi docenti, le ultime novità

I bandi dei diversi concorsi, secondo le nuove procedure introdotte dal decreto 73 del 25 maggio 2021 trasformato nella legge 106 del luglio 202, sembrerebbero essere in dirittura d’arrivo.

Il decreto n° 325 del 5 novembre 2021 avente per oggetto l’“accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell’infanzia e primaria su posto comune e di sostegno”, dopo aver ricevuto parere positivo dal CSPI e in attesa del parere della corte dei conti dovrebbe espletarsi, secondo le dichiarazioni del Ministro, prima delle vacanze natalizie.

Per detto concorso già decretato nel 2020, di cui si conoscono, allegato 1, la disponibilità dei posti nelle singole regioni e per i quali possono partecipare solo i candidati che presentarono domanda nel luglio del 2020.

Nella diretta delle 16,00 della Tecnica della Scuola live non parleremo solo del concorso di scuola primaria e infanzia, ma cercheremo di fare il punto anche dei due concorsi STEM l’ordinario e lo straordinario; del concorso per la scuola secondaria di primo e secondo grado, del concorso straordinario per i candidati con tre anni di servizio nell’ultimo quinquennio e del concorso quasi dimenticato per il conseguimento dell’abilitazione.

I nostri esperti di legislazione scolastica, prof. Lucio Ficara, prof. Salvatore Pappalardo e l’avvocato Dino Caudullo esperto in diritto scolastico, vi aspettano per rispondere ai vostri dubbi e alle vostre richieste di chiarimento. Conduce Daniele Di Frangia.

