Dirigente di un istituto del bresciano sottrae 400mila euro alle casse di una scuola: arrestato

E’ stato arrestato con l’accusa di aver sottratto 400mila euro dalle casse di una scuola attraverso bonifici verso i propri conti correnti. Il presidente di una cooperativa e di un centro culturale in provincia di Brescia avrebbe utilizzato i fondi per fini personali e si trova ora ai domiciliari con l’accusa di peculato e autoriciclaggio di denaro. Lo riporta Fanpage.

Secondo le indagini della Guardia di Finanza il 68enne avrebbe utilizzato vari metodi per accaparrarsi le somme. Oltre ai bonifici intestati ai propri conti correnti, avrebbe comprato beni di valore come opere d’arte e libri d’antiquariato, e avrebbe fatto versare alcune rette direttamente su conti correnti privati anziché in quello della scuola.

In seguito alle indagini è stato disposto il sequestro di beni e denaro e l’uomo è stato sollevato dall’incarico di presidente del consiglio d’amministrazione.