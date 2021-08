Dirigente invita alla vaccinazione e riceve minacce, solidarietà di Bianchi

L’inizio dell’anno scolastico è alle porte e dirigenti, docenti, personale scolastico e studenti sono ancora pieni di dubbi sul come verrà garantito il rientro in classe, soprattutto dopo l’ufficialità da parte del Ministero di rendere il green pass obbligatorio a scuola (per docenti e personale Ata).

Visto il proliferarsi dei dubbi, un dirigente scolastico del Liceo “Buonarroti” di Monfalcone, Vincenzo Caico, preoccupato della grave situazione, ha pensato di invitare con una lettera studenti e famiglie alla vaccinazione.

La risposta (negativa) purtroppo non si è fatta attendere. Il dirigente, infatti, è stato vittima di un episodio di intimidazione. Come riferito dallo stesso, nei giorni scossi ha ricevuto a casa la lettera da lui scritta con un proiettile. A ciò si sono aggiunti sul proprio profilo Facebook diversi commenti negativi e insulti.

Dall’altra parte, il prof. Caico ha anche ricevuto messaggi di solidarietà e stima da parte di colleghi, amici e associazioni nazionali. Proprio in queste ore, il dirigente Caico ha ricevuto una chiamata da parte del ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi, il quale ha mostrato la vicinanza per i gravi fatti accaduti, a nome di tutto il Ministero.

Ecco cosa ha dichiarato Bianchi: “Stamattina ho chiamato Vincenzo Caico, il dirigente scolastico che ha ricevuto pesanti minacce dopo il suo invito, rivolto alle famiglie, a far vaccinare studentesse e studenti. Sono atti intollerabili. L’ho sentito per esprimere la mia solidarietà e quella del Ministero. Gli ho detto che non è solo, che siamo al suo fianco, al fianco del suo Istituto e al fianco della scuola che vuole accogliere in presenza e in sicurezza i nostri ragazzi. Andiamo avanti”.