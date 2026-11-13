Nuovi scuolabus, la Regione Siciliana stanzia un milione per acquistarli: gli obiettivi della misura

La Regione Siciliana ha approvato uno stanziamento di un milione di euro per l’acquisto di nuovi scuolabus. L’iniziativa ha lo scopo di potenziare i servizi nei piccoli comuni, abbattere le disuguaglianze territoriali e assicurare agli studenti un tragitto casa-scuola più sicuro.

Investimenti e diritto alla mobilità

Il provvedimento, approvato a pochi giorni dalla variazione di bilancio, rientra in un piano più ampio con cui il governo Schifani ha destinato dieci milioni di euro in quattro anni per mettere su strada 135 nuovi pulmini. Come evidenziato dall’assessore all’Istruzione Mimmo Turano, garantire l’efficienza dei trasporti scolastici è fondamentale per tutelare il diritto allo studio di ogni studente.

Contributi e termini di presentazione

I Comuni potranno accedere a un contributo straordinario fino a 75 mila euro, utile a finanziare sia le istanze degli enti locali escluse nel 2025 sia nuove richieste. Le domande vanno inoltrate tramite PEC al Dipartimento regionale dell’Istruzione entro il 30 novembre.

Il decreto è disponibile nel sito istituzionale della Regione al seguente link.