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12.11.2026

Allarme bomba, Azzolina: “Nella mia scuola nessuna evacuazione, non possiamo far vivere i ragazzi nella paura”

Redazione
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Indice
La scelta di non evacuare
Le email e le indicazioni ricevute
Le indagini

Nessuna evacuazione, né ieri né oggi, nonostante le minacce bomba arrivate via email nei due giorni consecutivi. A raccontarlo è Lucia Azzolina, ex ministra dell’Istruzione e deputata del Movimento 5 Stelle, oggi dirigente scolastica di un istituto, intervenuta ai microfoni di Rai Radio1 durante la trasmissione Un Giorno da Pecora.

La scelta di non evacuare

Per la dirigente scolastica la linea è stata quella del rispetto delle procedure. “Ieri e oggi sono arrivate delle minacce bomba via mail. Noi però non abbiamo evacuato, né ieri né oggi”, ha dichiarato. E ancora: “La sicurezza viene prima di tutto ma ci sono delle procedure, che abbiamo rispettato di concerto con le forze di polizia e gli altri organismi. La scuola deve restare un luogo sicuro, non possiamo far vivere i ragazzi nella paura”. Sul bilancio dei due giorni ha riferito che “solo un papà ieri ha preferito portare la bimba a casa, per il resto tutto regolare”.

Le email e le indicazioni ricevute

Secondo quanto raccontato dalla dirigente, il messaggio di oggi è arrivato “stamattina intorno alle 10”. Quello del giorno prima era finito altrove: “Ieri era nello spam oggi nella posta in arrivo”. Sulle indicazioni ricevute dai dirigenti scolastici ha precisato: “Per ora abbiamo letto una nota di Palazzo Chigi che personalmente condivido”. Sulla possibilità di avvisare i genitori ha osservato che “non è che ogni giorno si possono chiamare 850 famiglie”, ribadendo che l’obiettivo è proteggere i bambini nel modo migliore.

Le indagini

Interpellata sull’ipotesi che dietro le minacce possano esserci autori russi, l’ex ministra ha risposto: “Questa è una cosa che non so e che non posso dire”. E ha poi aggiunto: “Quel che posso dire è che ci aspettiamo che si indaghi seriamente nei confronti di chi sta mandando queste mail”. Nessuna conferma, dunque, sull’origine delle email: Azzolina non ha voluto fare ipotesi.

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