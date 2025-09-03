Dirigenti scolastici, come guidare la scuola? Ecco come gestirla mese per mese, il corso e-learning della Tecnica della Scuola

Sei un dirigente scolastico? Che fare nella tua scuola dal primo settembre? A quali priorità dare la precedenza per rinnovare il percorso o iniziarlo in una scuola che non conosci? Sembra un po’ come salire su un treno in corsa!

Ad agosto abbiamo lanciato un ciclo di webinar di supporto ai dirigenti scolastici, mese per mese, che ha avuto grande successo. A grande richiesta abbiamo deciso di dare l’opportunità anche a chi non è riuscito a iscriversi al corso di poter usufruire della versione e-learning.

Cosa sapere?

Si tratta di 14 moduli in modalità asincrona per un totale di 26 ore supportate da slide e risorse;

Sarà possibile fruire del corso per intero così come gli iscritti al webinar, guardando la registrazione della diretta il giorno successivo;

Una lezione al mese, da settembre a giugno, per tutto l’anno scolastico.

Cosa serve ai dirigenti scolastici?

Spesso i dirigenti scolastici, immersi in adempimenti e responsabilità, si sentono smarriti. Avendo sperimentato questa sensazione abbiamo cercato di darti una mano: abbiamo cominciato già mesi fa con la rubrica “SOS Dirigenti Scolastici”, con guide pdf scaricabili, completamente gratuite, volte a fornire un supporto rapido al dirigente scolastico e al suo staff. Adesso, dietro i suggerimenti dei nostri lettori, ti proponiamo un percorso che assieme a “SOS Dirigenti Scolastici” si pone l’obiettivo di offrirti un’opportunità di crescita condivisa.

Il desiderio che ci accomuna è quello di provare a sostenere ogni scuola nello sviluppo dei processi decisionali e in un modello di governance orientata al miglioramento continuo. Sappiamo bene che accompagnare il cambiamento nella scuola è un processo che richiede tempo, continuità, confronto e visione condivisa, per questo, abbiamo previsto un percorso strutturato lungo l’intero anno scolastico e calato nella attualità della scuola. Il valore aggiunto di questo accompagnamento sta, a nostro avviso, nella continuità e nella volontà di costruire una logica di rete e di sostegno reciproco tra professionisti.

Quali i presupposti che vogliamo condividere con te?

La determinazione di guardare oltre l’orizzonte e immaginare nuove possibilità per la nostra scuola, anche quando le idee ci richiedono di uscire dalla comfort zone e di sperimentare qualcosa che potrebbe anche non funzionare subito;

La pazienza nel disseminare nuove metodologie didattiche, nel riorganizzare gli spazi scolastici in modo più funzionale, nel condividere buone pratiche e rendere la scuola aperta e agganciata ad altre esperienze;

Sappiamo che sarà per tutti, soprattutto per noi, un percorso impegnativo, ma siamo certi che sarà anche condiviso e appassionante. Con l’auspicio che questo possa rappresentare un’occasione autentica di crescita, auguriamo a tutte e tutti voi un anno scolastico ricco di collaborazione, apprendimento e soddisfazioni professionali!

Come gestire la scuola? Un percorso per dirigenti e docenti referenti

Il percorso operativo è intitolato “Gestire la Scuola: Guida Organizzativa Mese per Mese“, ideato per offrire un supporto costante e mirato, aggiornato alle normative vigenti. Questo percorso è pensato per i dirigenti scolastici, lo staff dirigenziale e i docenti referenti, fornendo loro strumenti concreti, indicazioni pratiche e riferimenti normativi aggiornati per affrontare con efficacia tutti i processi organizzativi e le scadenze. L’utilità del programma risiede nella sua capacità di trasformare la complessità burocratica in un percorso chiaro e gestibile, aiutando i professionisti della scuola a navigare con maggiore sicurezza le sfide di ogni mese.

