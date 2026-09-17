Diritti e doveri dei docenti: permessi, culpa in vigilando e uso di WhatsApp – DIRETTA ORE 16.00

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L’anno scolastico è cominciato da poche settimane, e come sempre i docenti sono alle prese con molte questioni burocratiche, oltre che con le lezioni e la programmazione didattica. Un impegno che anno dopo anno è diventato sempre più rilevante, e che richiede un costante aggiornamento per non lasciarsi sfuggire le ultime novità e conoscere i diritti e doveri da rispettare nella professione.

Quali (e quanti) sono i permessi che possono essere richiesti nel corso dell’anno? In cosa consiste la “culpa in vigilando” per gli insegnanti, e quali sono le norme da tenere sempre a mente? Come ci si deve regolare per quanto riguarda l’utilizzo di WhatsApp e dei nuovi mezzi di comunicazione? Sono solo alcune delle domande che in questa fase di avvio della scuola si stanno ponendo migliaia di docenti.

A questi e molti altri quesiti sul tema dei diritti e dei doveri dei docenti risponderanno i nostri esperti di normativa scolastica, i professori Lucio Ficara e Salvatore Pappalardo, nel corso della nostra diretta che si terrà oggi pomeriggio a partire dalle 16.00. Seguiteci e poneteci le vostre domande sul nostro canale YouTube, sulla nostra pagina Facebook e sul nostro portale tecnicadellascuola.it.

Piano Diritti e doveri, il nostro corso

Cosa offre il piano

Il percorso, attivo da settembre a novembre 2026, integra confronto diretto con esperti e materiali operativi, articolandosi in due proposte:

5 incontri live – Dal 28 settembre al 23 novembre 2026, webinar tematici che lasciano spazio a chiarimenti e casi pratici.

– Dal 28 settembre al 23 novembre 2026, webinar tematici che lasciano spazio a chiarimenti e casi pratici. 5 guide operative – Approfondimenti con spiegazioni chiare, casi concreti e riferimenti utili, disponibili progressivamente da settembre a novembre.

Il piano è curato dagli esperti Fabrizio Perrella e Amelia de Angelis.

I temi trattati

Ogni argomento viene affrontato sia negli incontri live sia nelle guide operative, per garantire un supporto completo e immediatamente applicabile. Tra i temi al centro del percorso:

ruolo del docente negli organi collegiali ;

; obblighi di vigilanza e responsabilità disciplinari;

e responsabilità disciplinari; rapporti con famiglie, studenti e colleghi;

permessi, assenze e congedi ;

; attività consentite e incompatibilità.

Perché partecipare

Secondo gli organizzatori, il piano aiuta i docenti a:

evitare errori e criticità;

gestire situazioni complesse;

prendere decisioni più consapevoli;

lavorare con maggiore serenità.

I posti per gli incontri live sono limitati, al fine di garantire la qualità del confronto con gli esperti.

Come iscriversi

Le proposte sono acquistabili singolarmente, ma è possibile accedere all’intero percorso a un prezzo speciale. Tutte le informazioni e l’offerta completa sono disponibili a questo link: Scopri il percorso e accedi all’offerta.