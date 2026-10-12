I docenti di sostegno supereranno quelli di materia: cosa si deve fare per invertire il trend? PARTECIPA AL SONDAGGIO

Il forte calo demografico sta rimodellando profondamente la scuola italiana. Secondo le elaborazioni della Fondazione Agnelli, entro il 2040 gli studenti potrebbero diminuire di quasi 2 milioni, circa il 21% in meno rispetto a oggi. A parità di regole organizzative, questo comporterebbe anche circa 95mila classi e 166mila docenti in meno.

Il fenomeno sarà più marcato nel Mezzogiorno e nelle aree interne, dove il calo degli iscritti potrebbe rendere sempre più difficile mantenere aperti i piccoli plessi. Nel frattempo, però, cresce la presenza degli alunni con disabilità. Secondo la relazione tecnica sul decreto legge 170, nell’anno scolastico 2024/25 erano quasi 377mila, il 5% in più rispetto all’anno precedente, arrivando al 4,8% del totale degli iscritti.

Se questa tendenza dovesse proseguire, tra quindici anni la quota potrebbe arrivare al 10%. In questo scenario, i docenti di sostegno, oggi oltre un quarto del totale, potrebbero raggiungere nel 2040 un numero analogo a quello degli insegnanti di posto comune.

Tutto questo comporterà una forte riduzione degli organici, in particolare degli insegnanti, come appunto previsto dalla Fondazione Agnelli: cosa si potrebbe fare per evitare un drastico ridimensionamento degli organici e quindi dei posti di lavoro del personale della scuola?

A questo proposito si potrebbero adottare dei cambiamenti nell’assetto organizzativo scolastico come quello di ridurre il numero di alunni per classe, rendere tutti i docenti in grado di fronteggiare la presenza sempre più frequente di alunni con disabilità oppure allargare il numero di classi di concorso (anche attraverso integrazioni di esami e crediti universitari), che ogni docente può insegnare, così da evitare sovrannumerarietà o perdite di posti.

Per questo motivo, La Tecnica della Scuola vuole chiedere ai propri lettori come la scuola può reagire a questa situazione.

Cosa deve fare la scuola per rispondere a questa situazione?

Ridurre il numero di alunni per classe

Rendere tutti i docenti insegnanti di sostegno

Dare la possibilità ai docenti di insegnare più discipline

Portare ad almeno dieci anni l’attuale vincolo quinquennale dei docenti di sostegno

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