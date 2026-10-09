Come diventare docente di sostegno: Requisiti, procedura selettiva prevista, struttura del percorso e costi

Per diventare docente di sostegno in Italia è necessario completare un iter strutturato che prevede il possesso di un titolo di studio abilitante o idoneo alla classe di concorso, il superamento delle prove di accesso e la frequenza del Tirocinio Formativo Attivo (TFA Sostegno), un percorso universitario da 60 CFU che solo dopo aver ottenuto la specializzazione consente di accedere ai concorsi pubblici per l’immissione in ruolo o iscriversi nella prima fascia delle GPS.

Requisiti

Per accedere al TFA Sostegno, diverso a secondo l’ordine scolastico di riferimento, i candidati devono possedere i seguenti requisiti fondamentali per presentare domanda di ammissione alla prova preselettiva:

Scuola dell’infanzia e primaria

Per accedere alla selezione della scuola dell’infanzia e primaria, l’aspirante deve possedere uno dei seguenti titoli:

Laure a abilitante in Scienze della Formazione Primaria

a abilitante in Scienze della Formazione Primaria Diploma Magistrale o Diploma di Liceo Socio-Psico-Pedagogico conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002 con valore abilitante.

Scuola secondaria di I e II grado

Per accedere alla selezione della scuola secondaria di primo e secondo grado, l’aspirante deve possedere uno dei seguenti requisiti:

Laurea Magistrale o a Ciclo Unico idonea all’accesso a una specifica classe di concorso, assieme all ’abilitazione all’insegnamento.

o a Ciclo Unico idonea all’accesso a una specifica classe di concorso, assieme all all’insegnamento. Per gli ITP (Insegnanti Tecnico-Pratici): Fino al 31 dicembre 2026, i docenti ITP possono accedere con il solo diploma di scuola secondaria superiore che dia accesso alla specifica classe di concorso tecnico-pratica.

Procedura selettiva

Il percorso per il conseguimento della specializzazione sul sostegno è rappresentato da un corso universitario a numero chiuso, della durata minima di 8 mesi, al quale si accede attraverso un sistema selettivo articolato in:

Un test preselettivo costituito da 60 quesiti a risposta multipla su competenze linguistiche, pedagogia, psicopedagogia ed empatia; superano la prova e sono ammessi alla seconda prova selettiva il doppio dei candidati rispetto ai posti messi a bando da ogni singola università;

costituito da 60 quesiti a risposta multipla su competenze linguistiche, pedagogia, psicopedagogia ed empatia; superano la prova e sono ammessi alla seconda prova selettiva il doppio dei candidati rispetto ai posti messi a bando da ogni singola università; Prova scritta costituita da una serie di quesiti a risposta aperta su tematiche didattico-pedagogiche. Superano la prova e sono ammessi alla successiva prova i candidati che conseguono un punteggio minimo di 21/30;

costituita da una serie di quesiti a risposta aperta su tematiche didattico-pedagogiche. Superano la prova e sono ammessi alla successiva prova i candidati che conseguono un punteggio minimo di 21/30; Prova Orale consistente in un colloquio sulle materie d’esame. Superano la prova e sono ammessi al percorso i candidati che conseguono un punteggio minimo di 21/30.

Da tali prove sono esonerati, tranne eventuali successive rettifiche, i docenti che hanno maturato almeno 3 anni di servizio sul sostegno negli ultimi 5 anni scolastici saltando la prova preselettiva, o accedere direttamente se, pur avendo superato le prove selettive, non hanno avuto accesso al percorso precedente.

Struttura del percorso

I candidati che superano le prove dovranno completare il percorso formativo da 60 Crediti Formativi Universitari (CFU) costituiti da:

Insegnamenti teorici di pedagogia speciale, psicologia dello sviluppo e diritto scolastico;

di pedagogia speciale, psicologia dello sviluppo e diritto scolastico; Laboratori didattici dedicati alle diverse disabilità;

dedicati alle diverse disabilità; 300 ore di tirocinio (suddivise in 150 ore di tirocinio diretto a scuola e 150 ore di tirocinio indiretto con tutor universitari).

Costi

I costi per conseguire la specializzazione sul sostegno sono tutti a carico del candidato e variano in base alla singola università e vanno da un minimo di 2.500/3.000 euro a un massimo di 3.500/4.000 euro. Fermo restante che in detti importi non sono inclusi i costi relativi all’acquisto dei libri di testo, al materiale didattico e a eventuali spostamenti verso le sedi del tirocinio.

Prerogative del docente di sostegno

Ottenuto il titolo di specializzazione, il docente può partecipare ai concorsi ordinari e straordinari per posti sul sostegno, per l’immissione in ruolo e qualora non dovesse rientrare tra i vincitori, può iscriversi in GPS prima fascia per accedere alle supplenze annuali fino al 31 agosto o fino al 30 giugno.