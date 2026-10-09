Come diventare docente di sostegno: Requisiti, procedura selettiva prevista, struttura del percorso e costi

Per diventare docente di sostegno in Italia è necessario completare un iter strutturato che prevede il possesso di un titolo di studio abilitante o idoneo alla classe di concorso, il superamento delle prove di accesso e la frequenza del Tirocinio Formativo Attivo (TFA Sostegno), un percorso universitario da 60 CFU che solo dopo aver ottenuto la specializzazione consente di accedere ai concorsi pubblici per l’immissione in ruolo o iscriversi nella prima fascia delle GPS.
Per accedere al TFA Sostegno, diverso a secondo l’ordine scolastico di riferimento, i candidati devono possedere i seguenti requisiti fondamentali per presentare domanda di ammissione alla prova preselettiva:
Scuola dell’infanzia e primaria
Per accedere alla selezione della scuola dell’infanzia e primaria, l’aspirante deve possedere uno dei seguenti titoli:
Scuola secondaria di I e II grado
Per accedere alla selezione della scuola secondaria di primo e secondo grado, l’aspirante deve possedere uno dei seguenti requisiti:
Il percorso per il conseguimento della specializzazione sul sostegno è rappresentato da un corso universitario a numero chiuso, della durata minima di 8 mesi, al quale si accede attraverso un sistema selettivo articolato in:
Da tali prove sono esonerati, tranne eventuali successive rettifiche, i docenti che hanno maturato almeno 3 anni di servizio sul sostegno negli ultimi 5 anni scolastici saltando la prova preselettiva, o accedere direttamente se, pur avendo superato le prove selettive, non hanno avuto accesso al percorso precedente.
I candidati che superano le prove dovranno completare il percorso formativo da 60 Crediti Formativi Universitari (CFU) costituiti da:
I costi per conseguire la specializzazione sul sostegno sono tutti a carico del candidato e variano in base alla singola università e vanno da un minimo di 2.500/3.000 euro a un massimo di 3.500/4.000 euro. Fermo restante che in detti importi non sono inclusi i costi relativi all’acquisto dei libri di testo, al materiale didattico e a eventuali spostamenti verso le sedi del tirocinio.
Ottenuto il titolo di specializzazione, il docente può partecipare ai concorsi ordinari e straordinari per posti sul sostegno, per l’immissione in ruolo e qualora non dovesse rientrare tra i vincitori, può iscriversi in GPS prima fascia per accedere alle supplenze annuali fino al 31 agosto o fino al 30 giugno.