Registrati
Diretta video

Primo piano | Le novità sulle pensioni e il concorso docenti 2027

guarda
Docenti
09.10.2026

Come diventare docente di sostegno: Requisiti, procedura selettiva prevista, struttura del percorso e costi

Salvatore Pappalardo
Google Logo Aggiungi come fonte preferita su Google
Indice
Requisiti
Procedura selettiva
Struttura del percorso
Costi
Prerogative del docente di sostegno

Per diventare docente di sostegno in Italia è necessario completare un iter strutturato che prevede il possesso di un titolo di studio abilitante o idoneo alla classe di concorso, il superamento delle prove di accesso e la frequenza del Tirocinio Formativo Attivo (TFA Sostegno), un percorso universitario da 60 CFU che solo dopo aver ottenuto la specializzazione consente di accedere ai concorsi pubblici per l’immissione in ruolo o iscriversi nella prima fascia delle GPS.

Requisiti

Per accedere al TFA Sostegno, diverso a secondo l’ordine scolastico di riferimento, i candidati devono possedere i seguenti requisiti fondamentali per presentare domanda di ammissione alla prova preselettiva:

Scuola dell’infanzia e primaria

Per accedere alla selezione della scuola dell’infanzia e primaria, l’aspirante deve possedere uno dei seguenti titoli:

  • Laurea abilitante in Scienze della Formazione Primaria
  • Diploma Magistrale o Diploma di Liceo Socio-Psico-Pedagogico conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002 con valore abilitante.

Scuola secondaria di I e II grado

Per accedere alla selezione della scuola secondaria di primo e secondo grado, l’aspirante deve possedere uno dei seguenti requisiti:

  • Laurea Magistrale o a Ciclo Unico idonea all’accesso a una specifica classe di concorso, assieme all’abilitazione all’insegnamento.
  • Per gli ITP (Insegnanti Tecnico-Pratici): Fino al 31 dicembre 2026, i docenti ITP possono accedere con il solo diploma di scuola secondaria superiore che dia accesso alla specifica classe di concorso tecnico-pratica.

Procedura selettiva

Il percorso per il conseguimento della specializzazione sul sostegno è rappresentato da un corso universitario a numero chiuso, della durata minima di 8 mesi, al quale si accede attraverso un sistema selettivo articolato in:

  • Un test preselettivo costituito da 60 quesiti a risposta multipla su competenze linguistiche, pedagogia, psicopedagogia ed empatia; superano la prova e sono ammessi alla seconda prova selettiva il doppio dei candidati rispetto ai posti messi a bando da ogni singola università;
  • Prova scritta costituita da una serie di quesiti a risposta aperta su tematiche didattico-pedagogiche. Superano la prova e sono ammessi alla successiva prova i candidati che conseguono un punteggio minimo di 21/30;
  • Prova Orale consistente in un colloquio sulle materie d’esame. Superano la prova e sono ammessi al percorso i candidati che conseguono un punteggio minimo di 21/30.

Da tali prove sono esonerati, tranne eventuali successive rettifiche, i docenti che hanno maturato almeno 3 anni di servizio sul sostegno negli ultimi 5 anni scolastici saltando la prova preselettiva, o accedere direttamente se, pur avendo superato le prove selettive, non hanno avuto accesso al percorso precedente.

Struttura del percorso

I candidati che superano le prove dovranno completare il percorso formativo da 60 Crediti Formativi Universitari (CFU) costituiti da:

  • Insegnamenti teorici di pedagogia speciale, psicologia dello sviluppo e diritto scolastico;
  • Laboratori didattici dedicati alle diverse disabilità;
  • 300 ore di tirocinio (suddivise in 150 ore di tirocinio diretto a scuola e 150 ore di tirocinio indiretto con tutor universitari).

Costi

I costi per conseguire la specializzazione sul sostegno sono tutti a carico del candidato e variano in base alla singola università e vanno da un minimo di 2.500/3.000 euro a un massimo di 3.500/4.000 euro. Fermo restante che in detti importi non sono inclusi i costi relativi all’acquisto dei libri di testo, al materiale didattico e a eventuali spostamenti verso le sedi del tirocinio.  

Prerogative del docente di sostegno

Ottenuto il titolo di specializzazione, il docente può partecipare ai concorsi ordinari e straordinari per posti sul sostegno, per l’immissione in ruolo e qualora non dovesse rientrare tra i vincitori, può iscriversi in GPS prima fascia per accedere alle supplenze annuali fino al 31 agosto o fino al 30 giugno.

docenti sostegnoTfa sostegno

Troppi docenti di sostegno e alunni con disabilità, il trend è difficile da fermare: come cambiare la scuola? PARTECIPA AL SONDAGGIO

Sempre più alunni disabili e docenti di sostegno: cosa accadrà agli insegnanti di cattedra e cosa fare? PARTECIPA AL SONDAGGIO

Sempre meno figli ma più alunni disabili, tra pochi anni spariranno 160mila cattedre e avremo molti più docenti di sostegno: cosa fare? PARTECIPA AL SONDAGGIO

Il docente di sostegno e il suo utilizzo per le supplenze: profili di illegittimità e responsabilità alla luce della giurisprudenza

Mancano insegnanti di sostegno, in Veneto gli Oss diventano supplenti: “Anomalia illegittima”

Non sei ancora un utente TS+?

Registrati gratuitamente in pochi passi per ricevere notifiche personalizzate e newsletter dedicate

REGISTRATI

I nostri Corsi

Come aumentare il punteggio ATA per collaboratore scolastico? Servizio e titoli culturali

Francesco Di Palma

Stati Generali dell’Istruzione, a Palermo oltre 4mila partecipanti: attesi anche Valditara e Schifani

Redazione

I 209 miliardi del Pnrr (17 per la scuola) ottenuti nel 2020 da Conte quando Meloni era scettica: l’attacco del M5s alla premier. Sammarro (Unifad): investire sulle persone

Alessandro Giuliani

Una studentessa con la sindrome di CASK rischia di non tornare a scuola, manca l’infermiere per assisterla durante le lezioni: l’appello dei genitori

Redazione
vai alla ricerca avanzata