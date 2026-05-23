Disabilità a scuola: questionari per le famiglie, Piano per l’inclusione triennale e tentativo di conciliazione contro il contenzioso. Le nuove strategie del Terzo Piano di Azione

Il Terzo Piano di Azione Nazionale per la disabilità introduce nuove misure nel rapporto tra istituzioni scolastiche, famiglie e studenti, puntando su una governance collaborativa che mira a trasformare la qualità dell’integrazione in classe. Attraverso le prime due Linee di Azione della quarta area di intervento, il Piano propone strumenti concreti per dare voce ai protagonisti del mondo della scuola e per risolvere i conflitti prima che approdino nelle aule di giustizia.

La qualità dell’inclusione sotto esame

La 1ª Linea di Azione stabilisce che la società civile, e in particolare le persone con disabilità (PcD) e le loro associazioni, debbano essere parte integrante dei processi di monitoraggio e valutazione. L’obiettivo è garantire che l’inclusione non sia solo una dichiarazione di intenti, ma un processo verificabile e trasparente.

Tra le novità più rilevanti figura l’elaborazione di questionari di gradimento destinati specificamente alle famiglie e agli studenti. Questi strumenti, estesi dai servizi per la prima infanzia (0-3 anni) fino alla formazione permanente, serviranno a raccogliere suggerimenti preziosi per la dirigenza scolastica e l’Amministrazione.

Parallelamente, il Piano per l’Inclusione (PI) subirà una profonda revisione: diventerà triennale per allinearsi alla programmazione del PTOF, definendo con chiarezza i livelli di servizio attesi e segnalando tempestivamente eventuali disservizi o discrepanze dagli standard normativi. Per assicurare il rigore scientifico di queste rilevazioni, è prevista una stretta collaborazione e condivisione di banche dati tra il Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM), l’INVALSI e l’ISTAT.

Tentativo di conciliazione: una via extragiudiziale per i diritti

Il secondo pilastro di questa riforma, la 2ª Linea di Azione, affronta il tema critico della conflittualità. Attualmente, circa il 6% dei casi legati alla disabilità scolastica sfocia in contenziosi legali onerosi e lunghi, spesso riguardanti l’assegnazione delle ore di sostegno o la definizione dei percorsi didattici.

Per superare questa logica di scontro, il Piano introduce il tentativo di conciliazione obbligatorio. Si tratta di una fase preliminare all’avvio di qualunque ricorso legale, in cui un apposito collegio cercherà di favorire l’incontro e l’accordo tra Amministrazione e famiglia. Questo strumento opererà su questioni centrali per il diritto allo studio: dalla composizione numerica delle classi al numero massimo di alunni con disabilità presenti, fino all’assegnazione delle ore di sostegno didattico, degli assistenti per l’autonomia e della garanzia del trasporto gratuito. Per non penalizzare le famiglie, durante lo svolgimento del tentativo di conciliazione i termini legali per presentare ricorso saranno sospesi.

Una scuola comunità

Queste misure, coordinate dal MIM insieme al Ministero della Giustizia e al Garante Nazionale dei diritti delle PcD, puntano a rimettere al centro il benessere dell’alunno e il suo “Progetto di Vita”. L’idea di fondo è che un’inclusione di successo nasca dal dialogo e dalla condivisione di obiettivi tra chi vive la scuola ogni giorno, riducendo la necessità di interventi esterni e magistrature per garantire diritti fondamentali. Con l’attuazione di queste linee, l’Italia intende onorare i principi della Convenzione ONU, passando da una gestione puramente amministrativa a una reale comunità educante partecipata.