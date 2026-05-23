Quando è previsto il prossimo Tfa sostegno?

Nel 2026 prenderà il via l’XI ciclo del TFA Sostegno, il percorso universitario finalizzato alla formazione dei docenti specializzati nelle attività educativo-didattiche per l’inclusione degli alunni con disabilità.

Il Tirocinio Formativo Attivo (TFA) rappresenta oggi il principale canale, insieme ai percorsi Indire, di specializzazione per il sostegno nella scuola italiana. Il percorso ha l’obiettivo di fornire competenze pedagogiche, didattiche e metodologiche specifiche, indispensabili per promuovere un’effettiva inclusione scolastica e garantire il diritto allo studio degli studenti con bisogni educativi complessi.

Dall’esperienza degli anni precedenti, il decreto ministeriale con cui le università vengono autorizzate a bandire i percorsi per i singoli gradi di scuola dovrebbe essere emanato tra maggio e giugno 2026.

Posti e attivazione entro il 7 maggio

Con la Nota ministeriale n. 4660 del 14 aprile 2026, il Ministero dell’Università e della Ricerca ha autorizzato 30.241 posti per la specializzazione sul sostegno didattico di quest’anno.

L’inserimento delle proposte di attivazione dei percorsi da parte degli atenei la Banca Dati del MUR è scaduto il 7 maggio scorso.

Nessun posto alla secondaria

La cosa curiosa, che fa notare Cisl Scuola con un comunicato, è che nel fabbisogno non compaiono posti previsti per la secondaria di secondo grado dove si registra un alto numero di docenti specializzati.

Nella definizione del riparto, il sindacato ha notato un numero consistente di percorsi nelle regioni del Paese dove si registra un maggior fabbisogno di specializzati, puntando pertanto ad una risposta più equilibrata rispetto al passato.

Gli idonei del X ciclo potranno essere ammessi in soprannumero presso le sedi in cui hanno sostenuto le prove, salvo motivate deroghe tra le istituzioni accademiche.

Il fabbisogno dei posti per regione e per ordine di scuola

Chi può accedere: requisiti per infanzia e primaria

Possono iscriversi ai percorsi di specializzazione sul sostegno, promossi dal Ministero dell’Istruzione e del Merito e affidati ordinariamente alle università, i candidati in possesso di specifici titoli di accesso.

Per la scuola dell’infanzia e primaria sono richiesti:

Laurea in Scienze della Formazione Primaria;

Diploma magistrale conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002.

Si tratta dei titoli che abilitano già all’insegnamento nei rispettivi ordini di scuola.

Requisiti per la scuola secondaria di primo e secondo grado

Per quanto riguarda la scuola secondaria di primo e secondo grado, possono accedere:

Docenti in possesso di abilitazione all’insegnamento per una specifica classe di concorso;

Laureati magistrali;

Diplomati di II livello AFAM;

Docenti tecnico-pratici (ITP) in possesso del relativo diploma;

Aspiranti che abbiano svolto almeno tre anni di servizio su posto di sostegno negli ultimi dieci anni scolastici, anche non continuativi.

I requisiti rispondono all’esigenza di garantire una base disciplinare solida, cui si aggiunge la formazione specifica in ambito inclusivo prevista dal TFA.

Il decreto ministeriale e l’avvio dei bandi

A seguito del decreto, ogni ateneo pubblicherà il proprio bando, nel quale saranno indicati:

Il numero dei posti disponibili per ciascun ordine di scuola;

Le date delle prove selettive;

Le modalità di svolgimento delle selezioni;

La data di avvio dei corsi.

Tempistiche

L’avvio dei percorsi è previsto, di norma, nel mese di settembre 2026, con conclusione entro giugno 2027.