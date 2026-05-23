Rusconi (Anp Roma) sulle attività a scuola: “Non è accettabile che l’impegno dei docenti venga riconosciuto con cifre irrisorie. Serve il management scolastico”

Indice Le attività extra vanno pagate oltre il compenso ordinario

Erasmus Plus, il programma di mobilità internazionale dell’Unione Europea, offre opportunità importanti alle scuole: i docenti, in particolare, possono vivere esperienze formative all’estero, migliorare le competenze linguistiche e perfezionare la propria preparazione in un contesto internazionale.

La Tecnica della Scuola dedica il tema alla nuova puntata di Scuola Talk, la trasmissione di approfondimento settimanale sull’attualità del mondo dell’istruzione. Ospiti in collegamento Serena Raimo, docente e programmatrice Erasmus, Mario Rusconi, presidente di Anp Roma e Maria Sofia Di Carluccio, valutatrice Indire, l’Istituto nazionale di documentazione innovazione e ricerca educativa.

Le attività extra vanno pagate oltre il compenso ordinario

Durante il corso della puntata, si è parlato anche del valore del lavoro degli insegnanti. Sull’impegno dei docenti nelle attività extra scolastiche, Rusconi è stato chiaro: “Spesso, quando non è possibile accedere all’Erasmus, le scuole organizzano scambi diretti; io stesso, anni fa, ne promossi uno con l’India. Queste iniziative richiedono un impegno enorme da parte degli insegnanti. Tuttavia, queste attività avvengono spesso solo su base volontaria. Come associazione dei presidi, chiediamo da anni che venga riconosciuto il cosiddetto management scolastico: un gruppo di docenti dedicato all’organizzazione che riceva un compenso adeguato dal fondo d’istituto. Non è accettabile che tale impegno venga ricompensato con cifre irrisorie, come 100 euro lordi l’anno; è una cosa che fa quasi ridere. Questo è un passo politico che sollecitiamo da decenni, ma finora non abbiamo visto grandi risultati”.

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