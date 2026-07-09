Disagio giovanile e ruolo della scuola: a Enna il convegno regionale dei dirigenti scolastici

Il 10 e 11 luglio la città di Enna ospita il convegno regionale “Scuola: quando il disagio chiede ascolto”, organizzato da FLC CGIL Sicilia e Proteo Fare Sapere Sicilia presso la Sala Congressi dell’Hotel Sicilia. L’evento è rivolto in particolare ai dirigenti scolastici della regione e affronta il tema del crescente malessere giovanile e del ruolo che la scuola è chiamata a svolgere.

Due giorni di lavori tra esperti, tavola rotonda e dibattito

Il punto di partenza è una constatazione: il disagio giovanile si manifesta in forme sempre più complesse, dal disorientamento relazionale fino alla criminalità minorile, e la scuola si trova spesso ad affrontarlo con risorse insufficienti. Secondo gli organizzatori, l’approccio del governo privilegia la logica securitaria a scapito di quella educativa, mentre il convegno intende rilanciare il valore dell’ascolto e della prevenzione. La prima giornata, venerdì 10 luglio dalle ore 15.00, prevede relazioni di esperti su aggregazioni giovanili devianti, modelli di contrasto al disagio e criminalità minorile, seguite da una tavola rotonda che coinvolgerà istituzioni, sindacati, studenti e l’assessore regionale all’Istruzione. La seconda giornata, sabato 11 luglio dalle ore 9.00, si concentrerà sul nuovo CCNL Area V per la dirigenza scolastica e sulla governance dell’intelligenza artificiale a scuola, con spazio al dibattito tra i partecipanti. Le conclusioni sono affidate alla segretaria generale della FLC CGIL Nazionale. L’invito è esteso a tutta la comunità educante.