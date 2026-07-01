TFA sostegno XI ciclo, Flc Cgil: zero posti in Sicilia per la secondaria di I grado, inaccettabile per alunni e docenti

Con la firma del decreto n. 926 del 26 giugno 2026 da parte del Ministro dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, prende ufficialmente il via l’XI ciclo dei percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità. Il provvedimento mira a contrastare la diffusa carenza di docenti specializzati nelle scuole italiane, autorizzando l’attivazione di percorsi formativi per ogni ordine e grado di istruzione.

I numeri del nuovo ciclo

Per l’anno accademico 2025/2026, il Ministero ha messo a disposizione un totale di 30.241 posti, distribuiti su base regionale in linea con il fabbisogno rilevato dal Dipartimento per il Sistema educativo di istruzione e di formazione.

I posti sono così ripartiti tra i vari gradi:

scuola dell’infanzia: 4.553

scuola primaria: 11.698

scuola secondaria di I grado: 4.842

scuola secondaria di II grado: 9.148

Flc Cgil Sicilia: Tfa sostegno, zero posti in Sicilia per la secondaria di I grado

In una nota, la Flc Cgil Sicilia lamenta una carenza di posti nella regione:

“Sono 2.687 i posti per i percorsi di specializzazione sul sostegno destinati alla Sicilia autorizzati dal Decreto MUR 926 del 26 giugno 2026, distribuiti nei cinque atenei siciliani di cui tre statali (Palermo, Catania e Messina) e due privati (Kore e Saint Camillus): 684 per la scuola dell’Infanzia, 1.165 per la scuola Primaria e 837 per la scuola secondaria di II grado.

“La FLC CGIL Sicilia esprime forte preoccupazione per l’esclusione della Sicilia dall’assegnazione di posti per i percorsi di specializzazione sul sostegno destinati alla scuola secondaria di I grado, nell’ambito dell’XI ciclo. Secondo quanto previsto dal decreto, i posti disponibili per l’anno accademico 2026/2027 sono distribuiti su base regionale e indicati nell’allegata tabella A, ma per la Sicilia – per il grado della secondaria di primo grado – non risulta assegnato alcun posto. Un dato tanto più grave se confrontato con la ripartizione nazionale, che prevede complessivamente 4.842 posti per questo ordine di scuola”.

“È una scelta inaccettabile che penalizza pesantemente il diritto allo studio degli alunni con disabilità in Sicilia e mortifica le aspettative di decine di aspiranti docenti di sostegno”, dichiara Adriano Rizza, Segretario Generale della FLC CGIL Sicilia. “La nostra regione ha un fabbisogno enorme di docenti specializzati, come dimostra la costante richiesta di posti in deroga per il sostegno. Escludere la Sicilia dalla formazione di nuove figure professionali per la secondaria di primo grado significa condannare il sistema scolastico isolano a una cronicizzazione dell’emergenza, a discapito degli studenti più fragili e delle loro famiglie”.