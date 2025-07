Divieto cellulari a scuola: cosa succede fuori dall’Italia?

Mentre le attività didattiche sono sospese per la lunga pausa estiva – ricordiamo l’Italia si pone tra i Paesi al mondo con il più alto numero di settimane di vacanze – non si ferma il dibattito intorno alla scuola e soprattutto si continua a parlare del recente veto del Ministro dell’Istruzione Valditara sull’uso degli smartphone anche nella scuola secondaria di secondo grado.

Facendo seguito alla nota ministeriale n. 5274 dell’11 luglio 2024, riguardante il primo ciclo di istruzione, la circolare dello scorso 16 giugno dispone anche per gli studenti del secondo ciclo di istruzione il divieto di utilizzo del telefono cellulare durante lo svolgimento dell’attività didattica e più in generale in orario scolastico.

Siamo più volte tornati sul tema (https://www.tecnicadellascuola.it/valditara-mette-al-bando-i-cellulari-a-scuola-nocivi-per-salute-e-relazioni-e-apre-alluso-didattico-dei-tablet-da-settembre-1-ogni-2-studenti, https://www.tecnicadellascuola.it/stop-ai-cellulari-alle-scuole-superiori-anche-a-fine-didattici-lannuncio-di-valditara-la-circolare) segnalando la rilevanza del provvedimento anche alla luce di un confronto con altri Paesi.

In modo non esaustivo, proviamo a vedere cosa succede nelle scuole di alcuni Paesi del mondo.

Divieto cellulari a scuola nel mondo

Secondo il Global Education Monitoring (GEM) dell’UNESCO, 60 sistemi educativi (30% per cento del totale dei sistemi educativi registrati a livello globale) hanno vietato lo smartphone nelle scuole già prima della fine del 2023 attraverso leggi o politiche speciali. Entro la fine del 2024 poi se ne sono aggiunti alla lista altri 19, portando il totale a 79, 40%.

La città di Zhengzhou in Cina ha ulteriormente limitato l’uso dei telefoni nelle scuole primarie e secondarie, richiedendo che i genitori forniscano il consenso scritto per cui un telefono è necessario per motivi pedagogici.

In Francia, una “pause numerique” vige dal 2018, suggerita nelle scuole secondarie di primo grado come aggiunta al divieto telefonico già esistente ad altri livelli di istruzione.

In Australia due dei nove territori (New South Wales e South Australia) hanno introdotto divieti, mentre in Spagna tutte le 17 comunità autonome (Paesi Baschi, La Rioja, Navarra) tranne tre hanno introdotto divieti.

Negli Stati Uniti, 20 dei suoi 50 stati hanno regolamenti in vigore, dal Phone-Free School Act in California al divieto telefonico per le classi K-12 in Florida, al divieto agli studenti di utilizzare dispositivi wireless portatili in Indiana e in Ohio.

In alcuni di questi nuovi regolamenti negli Stati Uniti, tuttavia, un approccio è quello di emettere linee guida, lasciando che le scuole definiscano le politiche precise sul l’uso in classe. In Indiana, ad esempio, i consigli scolastici devono redigere e pubblicare politiche specifiche per le loro scuole che affermano se gli studenti possono accedere ai loro telefoni durante il pranzo e quali conseguenze gli studenti possono affrontare per l’uso di dispositivi proibiti.

Al di fuori dei divieti totali, alcuni paesi hanno anche vietato l’uso di applicazioni specifiche da impostazioni scolastiche a causa di preoccupazioni sulla privacy. Danimarca e Francia hanno entrambi vietato Google Workspace, mentre alcuni stati in Germania hanno vietato i prodotti Microsoft.

Il Turkmenistan ha esteso il divieto dei cellulari alla scuola secondaria.

Il governo olandese vieta l’utilizzo degli smartphone dalle scuole elementari a quelle secondarie.

Le linee guida nazionali, introdotte nel gennaio 2024, raccomandano di vietare gli smartphone nelle aule e quasi tutte le scuole rispettato le indicazioni. Quasi i due terzi delle scuole secondarie chiedono agli alunni di lasciare a casa il telefono o di metterlo negli armadietti.

Le scuole in Belgio che usano la lingua francese hanno anche vietato l’uso dei telefoni cellulari all’inizio dell’anno 2024-2025.

In Finlandia hanno iniziato a reintrodurre libri, matite e carta, sostituendo dispositivi digitali che sono considerati invasivi e diropmenti, pur senza un veto esplicito.

La rimozione degli smartphone dalle scuole in Belgio, Spagna e Regno Unito ha migliorato i risultati dell’apprendimento, secondo uno studio citato nel rapporto, soprattutto per gli studenti che non erano performanti come i loro coetanei.

Il governatore di West Java in Indonesia, Dedi Mulyadi, ha vietato agli studenti delle scuole elementari (SD) e secondarie (SMP) di portare telefoni cellulari nelle scuole.

In altri paesi europei come la Germania, la Polonia, la Danimarca, il Portogallo e la Croazia, le scuole hanno l’autonomia di stabilire le proprie politiche per quanto riguarda i telefoni e molte scuole in questi paesi scelgono di limitare l’uso dei telefoni in modo che i loro istituti scolastici rimangano concentrati sui propri compiti.