Valditara mette al bando i cellulari a scuola (rovinano salute e relazioni) e apre all’uso didattico dei tablet: a breve 1 ogni 2 alunni

Non solo divieti, ma anche aperture e innovazioni. È la linea che sembra sempre più caratterizzare l’operato del ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara: il numero uno del Mim conferma, infatti, la volontà di imporre il divieto d’uso della smartphone anche alle superiori, dopo il primo ciclo e le scuole medie, ma nello stesso tempo apre all’utilizzo in classe dei tablet.

In un’intervista al Corriere della Sera, il Ministro ha detto che la sua convinzione contro l’uso del telefono cellulare a scuola è arrivata dopo che “l’Istituto Superiore di Sanità ha affermato che quella da smartphone è ormai una vera e propria dipendenza. Secondo i loro dati, oltre il 25 per cento degli adolescenti ha un uso problematico dello smartphone, con effetti negativi su salute e relazioni“.

Valditara preannuncia che con l’ulteriore “stretta” sull’uso del telefono cellulare, “gli studenti non potranno tenerlo acceso in classe. Di norma, li si fa riporre in contenitori appesi nell’aula e li si riprende all’uscita. Chi non si adegua viola una regola di comportamento e sarà soggetto alla sanzione prevista dal regolamento del suo istituto che si adeguerà alla circolare”.

Quella di usare i tablet in classe, invece, diventerà a breve una prassi: “Dal prossimo anno scolastico dovremmo avvicinarci ad un rapporto di un tablet/pc ogni due studenti. Era 1 ogni 7 studenti nel 2020-2021, si è ridotto a 1 ogni 3 quest’anno, con un terzo delle scuole dove c’è un dispositivo per ogni studente”.

Il titolare del dicastero bianco ha quindi ricordato che “tutte le scuole hanno una lavagna elettronica. Abbiamo investito 2,1 miliardi per digitalizzarle. Dunque, il cellulare ai fini della didattica è pressocché inutile“.

Quindi, il ministro dell’Istruzione ha tenuto a ricordare che “nelle ore di educazione civica si insegna l’uso consapevole degli strumenti digitali, cellulari compresi, mettendo in guardia i giovani dai rischi che si corrono in Rete”.

Infine, Valditara ha confermato che il suo Ministero sta “anche facendo una sperimentazione di didattica personalizzata con l’intelligenza artificiale: i primi dati sono molto soddisfacenti – sottolinea il ministro -. Si tratta di programmi di IA su tablet o pc finalizzati all’apprendimento, con materiale selezionato e controllato. Insomma, stai in classe, non ti distrai con la vita esterna”.