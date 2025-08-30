Divieto cellulari a scuola: d’accordo il 76% degli italiani, ma per pochi gli smartphone mettono a rischio i risultati scolastici

Tra poco sarà al via il nuovo anno scolastico: da quest’anno, come stabilito dal ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, sarà vietato il cellulare in classe anche alla scuola secondaria di secondo grado, e quindi in tutti i gradi scolastici.

Oggi, 30 agosto, è stato reso noto, come riporta Rai News, un nuovo sondaggio, dopo quello citato dal ministro lo scorso luglio, che sembra dar ragione a Valditara. L’indagine è condotta da SWG, KPMG e Ministero dell’Istruzione e del Merito su un campione, ricorda Il Tempo, di 1400 adulti.

I dati

Secondo lo studio, 3 italiani su 4 (76%) ritengono giusto vietare l’utilizzo dei cellulari in classe, una posizione netta che raccoglie consensi trasversali, dagli over 55 ai più giovani fino ai 34 anni. In particolare, un ampio 76% si dichiara d’accordo o totalmente d’accordo con l’ipotesi di estendere il divieto di cellulare anche nelle scuole secondarie di secondo grado (ex scuole superiori), un consenso particolarmente forte tra i genitori e gli over 55.

C’è anche un ampio favore (76%) verso la proposta italiana all’UE di bandire in tutta Europa l’utilizzo dei cellulari in classe fino ai 14 anni. Una posizione altrettanto chiara emerge sulla proposta di una legge per vietare l’accesso ai social a chi ha meno di 15 anni, con il 77% degli italiani favorevole. Questo include un significativo 68% dei giovani tra i 18 e i 34 anni.

Gli italiani percepiscono numerosi pericoli associati all’uso incontrollato del cellulare da parte degli adolescenti:

-Esposizione a pericoli esterni: come l’avvio di relazioni pericolose con sconosciuti (73%)

-La condivisione di informazioni personali a scopi criminosi (72%)

-Esposizione al cyberbullismo (71%) e a contenuti inappropriati come la pornografia (69%).

La percezione di un uso compulsivo (70%) e lo sviluppo di sintomi di astinenza (66%) sono elevate, così come il rischio di isolamento sociale e perdita di relazioni fisiche (67%). Paradossalmente, i pericoli legati direttamente alle prestazioni scolastiche, come la riduzione del tempo dedicato allo studio (61%) e il calo del rendimento (60%), sono meno indicati rispetto ad altri rischi più intrusivi nella sfera sociale e psicologica, pur rimanendo percezioni diffuse.

Intelligenza artificiale a scuola, cosa è emerso dall’indagine

Ci sono anche dati in merito all’IA a scuola, all’indomani della pubblicazione delle linee guida per la sua introduzione nelle classi. Quasi la metà dei genitori e il 41% della popolazione ritengono che l’IA non dovrebbe in alcun modo entrare nel mondo della scuola. Tuttavia, le posizioni mutano significativamente di fronte a un utilizzo gestito dagli insegnanti in campo didattico. Il consenso aumenta decisamente quando l’IA viene proposta come strumento a supporto della didattica: il 71% concorda sull’importanza che il mondo della scuola si confronti sul tema dell’IA per trovare applicazioni utili a una didattica avanzata e personalizzata.

Il 68% crede che l’uso consapevole dell’IA da parte degli insegnanti possa creare contenuti didattici mirati per le necessità di ogni studente. Il 61% ritiene giusto utilizzare l’IA per aiutare i docenti a supportare gli allievi con maggiori difficoltà.

Il divieto

Solo lo scorso mese di giugno, intanto, in Italia facendo seguito alla nota ministeriale n. 5274 dell’11 luglio 2024, il ministero dell’Istruzione e del Merito ha disposto, con Circolare n. 3392 del 16 giugno 2025, anche per gli studenti del secondo ciclo di istruzione il divieto di utilizzo del telefono cellulare durante lo svolgimento dell’attività didattica e, più in generale, in orario scolastico.

Le Istituzioni scolastiche dovranno aggiornare i propri regolamenti e il patto di corresponsabilità educativa.