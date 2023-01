Divieto di cellulare a scuola: una petizione per spingere docenti e dirigenti a farlo rispettare

Divieto di cellulare a scuola: una petizione per spingere docenti e dirigenti...

Il divieto di utilizzo dei cellulari a scuola risale al lontano 2007 ed è tuttora disatteso dalla stragrande maggioranza degli insegnanti, con grave pregiudizio per l’apprendimento dei nostri figli.

La Relazione Finale dell’indagine conoscitiva della 7^ Commissione del Senato della Repubblica su: “L’impatto del digitale sugli studenti, con particolare riferimento ai processi di apprendimento” ha evidenziato gli effetti dannosi derivanti dall’uso dei cellulari in classe, tra i quali: dipendenza, alienazione, irascibilità, progressiva perdita della capacità di concentrazione, dello spirito critico e della capacità dialettica.

Meritano una menzione d’onore i pochi insegnanti che hanno imposto ai loro alunni di depositare in una scatola i cellulari durante la lezione e i dirigenti scolastici che hanno dotato tutte le classi del loro Istituto di un organizer con trenta tasche numerate dove depositare ordinatamente i cellulari al momento dell’ingresso nella propria classe.

Firma questa petizione: invita anche tu i dirigenti scolastici e gli insegnanti delle scuole italiane a non consentire più ai propri alunni di utilizzare il cellulare in classe.

Chiunque fosse interessato può cliccare il seguente link per la firma: https://chng.it/QZyVmZmzLf



Claudia Cattelan