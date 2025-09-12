Divieto di cellulare, alunni pronti a non rispettarlo: c’è chi ne porterà due a scuola per consegnarne uno vecchio o rotto

Ci siamo: in questi giorni sta iniziando l’anno scolastico alle scuole superiori. Dal 1° settembre, come ha stabilito una circolare del ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, anche alla secondaria di secondo grado i cellulari saranno vietati.

O meglio, ad essere vietato sarà l’uso, non il possesso. Ci sono vari dubbi, zone grigie e cambiamenti; per questo La Tecnica della Scuola ha elaborato un focus per capire cosa sta succedendo davvero nelle scuole superiori italiane.

Scottante in questo momento è il tema della custodia dei cellulari, nel caso in cui debbano essere lasciati in armadietti, contenitori o mobiletti. È infatti rimessa all’autonomia scolastica l’individuazione delle misure organizzative atte ad assicurare il rispetto del divieto.

I video dei ragazzi

Ma come stanno reagendo gli studenti al nuovo divieto: fatta la legge, trovato l’inganno, verrebbe da dire. D’altronde era prevedibile; TikTok è invaso da video in cui i ragazzi spiegano di star cercando di aggirare le nuove regole. La maggior parte di loro dice, speriamo ironicamente, di andare a scuola con due cellulari: uno da nascondere e l’altro, magari vecchio o rotto, da consegnare.

Altri dicono che, se non potranno usare lo smartphone, cercheranno di intrattenersi con altro, ad esempio console come la Nintendo Ds. Nelle prossime settimane scopriremo se queste immagini si tradurranno in realtà. Resta anche da capire: come dovrebbe agire un docente convinto che un alunno stia consegnando un telefono evidentemente vecchio mentre ne ha un altro, ufficiale, in tasca?