Nella seduta di domani, mercoledì 25 novembre, alla Camera, avrà luogo il seguito dell’esame delle mozioni nn. 1-611 e 1-617 concernenti iniziative in occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, che cade proprio domani.

Come ricorda Fanpage, da un lato, le forze di Governo, con un testo a prima firma Martina Semenzato (Noi Moderati), chiedono di rafforzare gli strumenti di prevenzione, protezione e assistenza a favore delle donne vittime di violenza, oltre a potenziare il ricorso al monitoraggio elettronico.

Le due mozioni a confronto

Dall’altro, le opposizioni del campo progressista, con una mozione a prima firma Valentina Ghio (Pd) e sottoscritta dai leader di Partito democratico, Movimento 5 stelle, Alleanza Verdi Sinistra e +Europa, chiedono di rendere strutturale e permanente l’educazione sessuo-affettiva nelle scuole di ogni ordine e grado, di riaprire il confronto sulla riforma della violenza sessuale, di rafforzare gli strumenti di contrasto alla violenza digitale e di garantire finanziamenti strutturali ai centri antiviolenza.

Entrambi i testi affrontano anche la necessità di recepire la direttiva Ue 2024/1385 sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica entro il 14 giugno 2027, adeguando il quadro normativo nazionale agli obblighi europei.

La mozione

La mozione delle opposizioni, firmata da Ghio insieme a Stefania Ascari, Luana Zanella e Maria Elena Boschi e sottoscritta anche dai leader Elly Schlein, Giuseppe Conte, Angelo Bonelli, Nicola Fratoianni e Riccardo Magi, chiede di rendere strutturale l’educazione affettiva nelle scuole di ogni ordine e grado, con risorse adeguate e personale qualificato. L’obiettivo è contrastare le radici culturali della violenza, dalla misoginia alle disuguaglianze di genere, promuovendo fin dai primi anni scolastici il rispetto, la parità, l’autodeterminazione e il superamento degli stereotipi. Il testo propone inoltre percorsi permanenti di educazione economico-finanziaria e digitale, per rafforzare la prevenzione e l’autonomia delle donne.

L’attacco a Valditara

“Il ministro Valditara sostiene che questo governo abbia portato avanti l’educazione nelle scuole. In realtà, l’educazione sessuo-affettiva e quella alla parità hanno subito un colpo molto significativo proprio con il disegno di legge Valditara, che le vieta nelle scuole dell’infanzia e nella primaria e le sottopone al consenso preventivo delle famiglie negli altri ordini di scuola per gli studenti minorenni”, attacca Ghio a colloquio con Fanpage.it. “La violenza contro le donne è un fenomeno strutturale e la repressione da sola non è sufficiente se non si mettono in campo tutti quegli elementi che vanno a cambiare la cultura patriarcale”, prosegue Ghio. Per questo bisogna “iniziare molto presto, quando nei bambini si formano gli stereotipi di genere”. La deputata critica “l’impostazione ideologica e strumentale di una parte della destra” e, sul consenso informato previsto dal decreto, solleva una domanda: “Le famiglie dove si consuma violenza firmeranno la possibilità per il proprio figlio o per la propria figlia di capire fino in fondo il meccanismo in cui sono inseriti? Su questo qualche dubbio ce l’ho”.

Le parole di Valditara

Si è svolto oggi, 24 novembre, a Roma, nella cornice di Palazzo Merulana, il convegno nazionale “La scuola per la parità e il rispetto: esperienze, ricerche e prospettive”, organizzato da INDIRE. È stato un confronto a più voci tra istituzioni, mondo della ricerca e scuole, seguito anche in diretta streaming. Nella stessa giornata, alle 12.00 e da remoto, si è tenuta la conferenza stampa del Ministro Valditara “Un no è un no”.

La scuola è, dopo la famiglia, il primo luogo in cui bambine e bambini, ragazze e ragazzi imparano a confrontarsi con gli altri, a riconoscere le differenze e a costruire un’idea di sé e del proprio posto nel mondo. Per questo ha una responsabilità particolare nel promuovere la parità di genere. Non deve trattarla come un tema da affrontare in occasioni speciali, ma come una dimensione presente in ogni momento della vita scolastica.

A intervenire all’incontro anche il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, che ha dichiarato: “Ho dedicato questo anno scolastico al rispetto e ho voluto definire la mia presenza oggi con uno slogan dal grande valore educativo: ‘Un no è un no’. Questo slogan non indica soltanto l’educare al rispetto della volontà della donna, ma più in generale l’educare i nostri giovani al senso del limite. Credo sia fondamentale approfondire queste tematiche e formare i docenti all’educazione al rispetto, a relazioni corrette e al contrasto della violenza di genere”.

“Per la prima volta nella storia della nostra scuola abbiamo inserito, all’interno delle nuove linee guida sull’educazione civica, l’educazione al rispetto, a relazioni corrette, all’empatia affettiva e relazionale e al contrasto della violenza di genere come obiettivi obbligatori di apprendimento. Abbiamo rilanciato questi punti nelle nuove indicazioni nazionali sia per il primo sia per il secondo ciclo e abbiamo finanziato le attività di INDIRE per la formazione dei docenti su queste tematiche. Credo fortemente che la scuola debba svolgere un ruolo fondamentale non soltanto nell’istruzione, ma anche nell’educazione”.

“Non è un caso che le educazioni si siano moltiplicate: dal rispetto del codice della strada all’educazione alimentare, fino al contrasto alle dipendenze e all’uso corretto di smartphone, digitale e intelligenza artificiale. L’educazione al rispetto sta a fondamento di tutte le altre. A questo proposito, sono già 4.000 le scuole e decine di migliaia i docenti coinvolti da INDIRE, in una riflessione che vedrà come autentici protagonisti gli studenti”.

“Abbiamo inserito un passaggio chiave nelle indicazioni nazionali e nelle linee guida sull’educazione civica, supportato dalla pedagogia e dalla psicologia più recente: l’importanza della peer education (educazione tra pari). I giovani dovranno confrontarsi sui loro problemi relazionali, mentre il docente avrà il compito di dirigere, mediare e coordinare il confronto in classe. Questo metodo valorizza la soggettività dei nostri studenti e mette al centro il valore costituzionale della persona umana e del rispetto”.